Sono ancora in corso le indagini per capire cosa sia accaduto a Delisa Hanip, la bambina di 8 anni, morta dopo essere caduta in piscina. Stava giocando nel giardino, quando all’improvviso è finita in acqua. I medici intervenuti hanno provato a fare il possibile per salvarle la vita, ma i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati.

L’intera comunità ora sta facendo di tutto per mostrare la loro vicinanza ai suoi familiari, distrutti dalla grande ed improvvisa perdita.

Il sostituto procuratore Giovanni De Marcomagistrato, che si sta occupando della vicenda, sta continuando con le indagini. Inoltre, nella giornata di oggi deciderà se disporre o meno l’autopsia sul corpo della piccola.

Da questa decisione dipende anche la data del funerale. La salma al momento è sotto sequestro nello ospedale della Misericordia. I genitori hanno espresso il desiderio di poter seppellire la loro bimba in Romania, il loro paese di provenienza.

Gli inquirenti, subito dopo la tragedia, hanno avviato in fretta le indagini. Vogliono capire il motivo del tragico e prematuro decesso della piccola, che era arrivata in Italia da poco tempo.

Il papà aveva trovato lavoro come agricoltore. Infatti solo da poche settimane si era potuto riunire con la sua famiglia. Avevano preso in affitto un’abitazione a Capalbio, in provincia di Grosseto, proprio dove è avvenuto il dramma.

Bambina di 8 anni morta dopo essere caduta in piscina: l’accaduto

La tragedia si è consumata nella giornata di martedì 22 gennaio. La bimba era fuori casa e stava giocando con la sua bicicletta. Fino a quel momento tutto stava procedendo normalmente.

All’improvviso, la piccola è scivolata ed è caduta nella piscina, che è nel giardino di una delle abitazioni. Gli inquirenti credono che sia morta per annegamento. Sono convinti che l’acqua piovana rimasta all’interno della vasca, a causa delle intense piogge dei giorni precedenti, abbia provocato la sua morte.

I genitori sono stati i primi a lanciare l’allarme ai soccorritori. Tuttavia, nonostante i disperati tentativi di rianimazione dei medici, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Per questo non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.