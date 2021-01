Un evento tragico è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, martedì 22 gennaio. Purtroppo una bimba di soli 8 anni, ha perso la vita dopo essere caduta in piscina. I sanitari arrivati sul posto hanno cercato di fare il possibile per salvarla, ma tutti i loro tentativi sono risultati vani. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Un episodio drammatico, che ha sconvolto migliaia di persone. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno avviato un’indagine per capire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato a Calpalbio, un piccolo comune in provincia di Grosseto. Intorno alle 11:00, di venerdì 22 gennaio.

In una prima ricostruzione, la bambina stava giocando con la sua bici fuori l’abitazione. All’improvviso, è caduta in una piscina che era vicino alla casa. La madre e il padre, appena se ne sono resi conto, hanno lanciato in fretta l’allarme al 118.

I sanitari sono arrivati sul luogo dove si era consumato il dramma in pochi minuti. Inoltre, vista la gravità dell’accaduto, hanno anche chiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, con la speranza di riuscire a salvare la bimba.

Tuttavia, i loro disperati tentativi non hanno portato ai risultati sperati. I medici hanno provato a rianimarla per diverso tempo, ma il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Infatti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, sul luogo dove si è consumata la tragedia.

Bimba di 8 anni caduta in piscina: le indagini

Dalle informazioni rese note da alcuni media locali, la bambina e la madre erano arrivate in Italia dalla Romania, nel periodo di Natale. Solo nelle ultime settimane la famiglia si è riunita con il padre, dopo che è riuscito a trovare un lavoro.

Erano in vacanza ed avevano preso in affitto una casa nella zona. Gli inquirenti arrivati sul posto, hanno avviato in fretta le indagini per capire l’esatta dinamica dell’accaduto. Hanno sottoposto ad interrogatorio i genitori e tutte le persone che hanno assistito alla scena.

Purtroppo la tragedia si è consumata davanti agli occhi della madre e del padre, che non hanno potuto far nulla per evitarla. La bambina stava giocando, quando all’improvviso è scivolata ed è caduta nella piscina. I medici infatti credono che sia morta annegata.