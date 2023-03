La donna era amante di entrambi e il Carabiniere, probabilmente dopo aver scoperto il tradimento, ha escogitato e messo in atto il piano

Macabro l’episodio che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Suio Terme, piccola frazione di Castelforte, in provincia di Latina. Un Carabiniere di 56 anni ha tolto la vita ad un uomo, Giovanni Fidaleo e ferito gravemente una donna, Miriam Mignano. Stando a quanto appreso finora, il delitto sembrerebbe avere una naturale passionale.

Era da poco passata l’ora di pranzo ieri a Suio, località termale vicino a Castelforte, in provincia di Latina, al confine tra Lazio e Campania.

Improvvisamente alcuni residenti hanno uditi dei colpi di pistola e subito è partito l’allarme. Gli spari provenivano da un noto albergo della zona e a provocarli era un militare delle forse dell’ordine, per la precisione un Carabiniere.

Giuseppe Molinaro, questo il nome del militare autore del gesto estremo, ha diretto la sua arma di ordinanza verso altre due persone: Giovanni Fidaleo, 60enne direttore dell’albergo in cui si è consumata la tragedia, e Miriam Mignano, 31 anni, vigilante presso la stessa struttura alberghiera.

Dopo aver sparato a entrambi nel piazzale antistante all’hotel, Molinaro ha seguito i due all’interno della struttura con l’intento di finirli. Obiettivo completato per metà, visto che a perdere la vita è stato solo il signor Fideo.

Miriam, in gravi condizioni, è stata trasportata con un’elimabulanza al Gemelli di Roma, dove tutt’ora è ricoverata.

Il Carabiniere si è costituito in serata

Dopo il delitto Molinaro è fuggito e si è diretto verso Capua, città in cui lo stesso prestava servizio. In serata si è diretto in Caserma e si è costituito, ammettendo quanto fatto poco prima.

Dietro alla tragedia, stando a quanto ipotizzato finora, ci sarebbe la gelosia.

Da tempo, infatti, il Carabiniere aveva una relazione con Miriam Mignano. Quest’ultima, che come detto nell’ultimo periodo lavorava nella struttura alberghiera di Suio, aveva avuto modo di approfondire la conoscenza e di iniziare una storia anche con Giovanni Fidaleo.

Probabilmente il militare aveva scoperto la tresca e, colto da un raptus di gelosia, avrebbe seguito e aggredito i due. Saranno le indagini dei prossimi giorni e gli interrogatori a fare maggiore chiarezza su questo tragico episodio.

Seguiranno aggiornamenti anche a riguardo delle condizioni della donna ferita.