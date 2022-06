Tragedia a Carate Urio, Giulia Masiello è morta a 26 anni davanti agli occhi del fidanzato: stavano facendo un giro in moto

Era una ragazza dolce e solare Giulia Masiello, ma il destino l’ha strappata all’affetto dei suoi cari ad appena 26 anni. Era diventata da poco un’educatrice al nido del suo paese ed era al settimo cielo. Il fidanzato è ricoverato in ospedale, in condizioni molto gravi.

La notizia di questa perdita così improvvisa e straziante si è diffusa molto velocemente in tutta la comunità. Da quel momento sono davvero tante le persone che hanno scritto dei messaggi sui social per ricordarla.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella serata di sabato 4 giugno, intorno alle 20.30. Precisamente sulla statale Regina, a Carate Urio, in provincia di Como.

Giulia era uscita in moto con il suo fidanzato, suo coetaneo. Stavano facendo una passeggiata vicino al lago e per loro sembrava essere una giornata proprio come le altre. Lo scopo era quello di passare del tempo all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ad un certo punto si sono scontrati molto violentemente con una macchina. Purtroppo sono stati schiacciati entrambi dalla loro stessa moto.

I passanti li hanno trovati sull’asfalto e vista la gravità dell’accaduto, hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari e alle forze dell’ordine.

Il drammatico decesso di Giulia Masiello e le condizioni del fidanzato

I medici intervenuti, hanno cercato a lungo di rianimare la ragazza, ma nonostante i loro disperati tentativi, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso proprio sul luogo in cui è avvenuto l’incidente.

I traumi riportati sono risultati essere fatali. Il fidanzato, invece, è ora ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono molto gravi. Non è ancora chiaro se sia o meno fuori pericolo.

Giulia era una giovane felice e solare. Era riuscita ad ottenere il lavoro dei sogni al nido del paese. Infatti era soddisfatta, anche di poter passare del tempo insieme ai bambini che tanto amava.