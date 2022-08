Un vera e propria tragedia è quella accaduta a Carlotta Grippaldi, una ragazza italiana di soli 26 anni, originaria di Torino, mentre si trovava in Francia.

La giovane è morta dopo essere stata colpita da una persiana. Una drammatica vicenda che è accaduta lo scorso 13 agosto, mentre si trovava nel centro storico del posto, insieme ai suoi amici.

Stava trascorrendo una giornata spensierata, quando una persiana del secondo piano di un edificio, si è staccata ed ha colpito Carlotta Grippaldi.

Dopo l’allarme e lo choc dei presenti, sul posto sono arrivati tempestivamente i sanitari, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la 26enne. Carlotta è morta in ambulanza, durante il trasporto in ospedale.

La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, bisognerà capire cosa abbia fatto staccare la serranda e di chi siano le responsabilità della morte della ragazza italiana.

Carlotta Grippaldi era in vacanza con gli amici

Era andata in vacanza con i suoi amici e in quel tragico momento stava passeggiando per la Gran Rue. I coetanei avevano appena finito di cenare. Le forze dell’ordine dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Carlotta era originaria di Torino ed era laureata in economia e commercio, aveva ottenuto un master in Marketing e Digital Management. Amava la montagna e si era anche iscritta all’albo regionale dei maestri di sci.

Sono tantissimi i messaggi apparsi social network dopo la straziante notizia della sua morte. Nessuno si aspettava di vivere un dolore così improvviso. La Snowsport Academy di San Marino ha pubblicato un post su Facebook, per salutare Carlotta Grippaldi:

Con sgomento ed immensa tristezza, oggi la nostra Accademia piange la prematura scomparsa di Carlotta Grippaldi, allieva del corso di formazione Marmolada, che a seguito di un incidente incredibile è venuta a mancare nel pomeriggio di ieri. Come Accademia desideriamo far giungere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia.

La persiana che ha ucciso la ventiseienne è stata posta sotto sequestro e il sindaco della cittadina francese di Briançon, ha fatto sapere che verranno effettuati sopralluoghi di tutte le facciate del centro storico, per evitare che si verifichi un’altra tragedia del genere.