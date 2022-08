Non c’è stato nulla da fare per la giovane coppia di 24 e 22 anni, che purtroppo è morta nell’incidente avvenuto a Passo Mendola, in Alto Adige. I traumi riportati dopo la caduta per loro sono risultati essere troppo gravi ed i dottori non hanno potuto far altro che constatare i loro decessi.

Erano molto conosciuti in tutta la zona, perché sempre molto attivi nel sociale. Da ciò che è emerso il ragazzo aveva anche prestato servizio come volontario alla Croce Bianca della zona.

In base alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 12 di giovedì 11 agosto. Precisamente a Passo Mendola, nella zona di Caldaro, a Bolzano.

Corinna Bernard di 24 anni di Lana ed il suo ragazzo Alex Hoeller di 22 anni di Bolzano, erano a bordo della loro Kawasaki. Stavano facendo un giro.

Tuttavia, molto probabilmente mentre stavano tornando a casa, è avvenuto l’impensabile. Il ragazzo alla guida della moto ne ha perso il controllo, proprio mentre percorrevano la statale.

È proprio a questo punto che sono precipitati in un dirupo, cadendo da un’altezza davvero elevata. I passanti che purtroppo hanno assistito inermi alla scena, hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine ed anche ai sanitari.

Incidente a Passo Mendola: il decesso dei fidanzati

Sul posto oltre agli agenti, sono arrivati anche i vigili del fuoco. I medici però per i due ragazzi non sono riusciti a fare nulla. I traumi riportati dopo la caduta, per loro sono risultati essere fatali.

Non hanno potuto far altro che constatare il decesso e recuperare i loro corpi. Corinna ed Alex da ciò che è emerso erano fidanzati da circa 8 anni ed erano una coppia felice. Amavano passare il loro tempo insieme.

I carabinieri intervenuti al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed anche per capire come mai il ragazzo ha perso il controllo della sua moto. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo drammatico episodio.