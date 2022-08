Un altro gravissimo lutto ha colpito il mondo dello spettacolo italiano. Per i tantissimi fa della soap opera targata Rai “Un posto al sole”, un colpo durissimo da incassare, perché a spegnersi per sempre è purtroppo toccato a Carmen Scivittaro. L’attrice aveva 77 anni ed è morta dopo aver lottato per qualche tempo con una malattia. Aveva interpretato il ruolo di Teresa Diacono per oltre un ventennio.

Giorni difficili per il mondo della recitazione e per quello della televisione italiana. La settimana scorsa si era conclusa con la notizia della dipartita di Piero Angela. Il grande divulgatore scientifico, oltre che storico conduttore di Super Quark, se ne è andato all’età di 93 anni.

Sabato 13 agosto, invece, si è spenta Rossana Di Lorenzo. L’attrice romana se ne è andata all’età di 84 anni. Era famosa per aver interpretato il ruolo della moglie di Alberto Sordi in diversi film insieme a lui e per aver collaborato con grandi registi e attori del calibro di Ettore Scola, Vittorio Gassman e Paolo Villaggio.

Nella giornata di ieri si è invece spenta Carmen Scivittaro. Gli amanti di Un Posto al Sole, una delle fiction più longeve e apprezzate in Italia, l’hanno conosciuta per oltre un ventennio nei panni di Teresa Diacono.

Il ricordo di Carmen Scivittaro

A dare il triste annuncio della sua morte ci hanno pensato la casa di produzione della soap opera e alcuni dei colleghi che hanno avuto il piacere e l’onore di lavorare con lei.

Su tutti Alberto Rossi, che ha pubblicato un video messaggio sui social, in lacrime, annunciando la morte dell’attrice e ricordando i bellissimi momenti trascorsi insieme sul set. Ecco le sue parole:

Purtroppo è successo l’inevitabile. È una notizia che non avremmo mai voluto avere. Sapevate che Carmen non era con noi da parecchio tempo, per motivi prima di salute del fratello, poi di salute suoi. Era da un po’ che non la sentivamo, perché non voleva che la contattassimo. È arrivata questa notizia. Venticinque anni insieme. Era una grande artista, una grande professionista. Niente, è così. Salve a tutti.

Carmen aveva fatto parte del cast di Un Posto al Sole dal 1998 fino al 2018, quando decise di ritirarsi, come ha spiegato Rossi, per i suoi problemi di salute e per quelli di suo fratello, scomparso qualche tempo fa.

Decine i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore.