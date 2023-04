Lutto molto grave nel mondo della televisione e del cinema degli Stati Uniti D’America. Carol Locatell, stimatissima attrice di molti film e molte serie tv di successo, si è spenta nella sua casa alla periferia di Los Angeles. Lottava da qualche mese con un cancro, che alla fine l’ha sconfitta.

Nata ad Atlanta in Georgia il 13 dicembre del 1940, ha trovato più avanti la sua fortuna in California, a Los Angeles, come è successo e succede per tutti coloro che si gettano nel mondo della recitazione.

Il suo debutto risale al 1973, quando ebbe una parte nel film Coffy di Jack Hill. Da allora non si è praticamente più fermata, lavorando in numerosi film e serie tv di enorme successo non solo in terra a stelle e strisce ma praticamente in tutto il mondo.

Il ruolo che certamente ha contribuito maggiormente ad accrescere la sua fama è stato quello nel quinto capitolo della saga di Venerdì 13, quello sottotitolato “Un nuovo inizio”.

La sua parte era quella della signora Ethel Hubbard, la vicina di casa sboccacciata di un istituto psichiatrico. Il suo personaggio fu assassinato dal personaggio principale, il killer maniaco Jason Vorhees, ma la sua interpretazione è ricordata come una delle migliori dell’intera saga.

Gli altri successi di Carol Locatell e la sua morte

Diventata negli anni una delle maggiori star di film horror, ha continuato a lavorare fino al 2019.

È apparsa, tra le altre cose, anche in show televisivi seguitissimi come Bonanza, M*A*S*H, ER, The Practice, Settimo Cielo, Touched by an Angel, Without a Trace, Grey’s Anatomy e Scandal.

Ad annunciare il suo decesso e spiegare allo stesso tempo le cause che hanno portato ad esso, ci ha pensato Sean Clark, noto giornalista e uno dei massimi esperti del cinema horror d’America. Sui suoi canali social il critico ha scritto: