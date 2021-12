Fiocco rosa in casa di Kelly McCreary e di suo marito Pete Chatmon. L’attrice, protagonista di Grey’s Anatomy, ha infatti annunciato nelle scorse ore la nascita della sua prima bambina, avuta all’età di 39 anni. Nell’agosto scorso, in un’intervista alla rivista People aveva svelato a tutti di essere incinta, per poi confermare tutto anche sul suo account Instagram, Profilo in cui oggi mostra fiera il frutto del suo amore e di quello di suo marito.

Siamo davvero entusiasti di condividere che io e mio marito stiamo aspettando il nostro primo figlio!

Con queste parole, l’attrice protagonista di Grey’s Anatomy, nell’agosto scorso aveva svelato a tutti i lettori della rivista People di essere in dolce attesa per la sua prima volta. Una gioia arrivata a 39 anni.

La notizia è stata poi ribadita e confermata dall’attrice anche sui suoi canali social. Lì aveva infatti pubblicato dei bellissimi scatti che la ritraevano con un test di gravidanza positivo in mano. In didascalia aveva scritto:

In realtà ho urlato per lo choc quando ho letto ‘incinta’. Voglio dire, non me l’aspettavo. Mi ero davvero preparata mentalmente ed emotivamente alla possibilità che ci sarebbe voluto del tempo per concepire. Quindi, ero sinceramente scioccata.

Entusiasti di far crescere la nostra famiglia e di condividere la notizia con tutti voi! Lasciate che ve lo dica, non c’è niente di meglio che scoprirlo vedendo la parola scritta, chiara come il giorno, senza lasciare alcun mistero: Incinta!

La storia tra Kelly McCreary e Pete Chatmon

Kelly McCreary ha conosciuto e si è innamorata del regista Pete Chatmon proprio sul set di Grey’s Anatomy. Nel maggio del 2019 si sono sposati e oggi, a due anni di distanza, hanno coronato il loro amore allargando la loro famiglia.

La bimba sarebbe nata lo scorso 3 ottobre, ma solo nelle ultime ore i due neo genitori hanno svelato le sue prime foto sui social. In didascalia hanno detto anche qual è il nome della nuova arrivata:

Indigo Wren Chatmon è qui! Il nostro tutto!

Migliaia i commenti e i like ricevuti sul social network da amici, colleghi o semplici fan. Tutti uniti nel congratularsi con questa bellissima famiglia appena nata.