Carolyn Smith è diventata un vero e proprio esempio per tutte quelle persone che oggi stanno combattendo la sua stessa lotta. Ha sempre parlato apertamente del suo tumore, delle ricadute, delle chemioterapie e si è sempre mostrata determinata e con il sorriso sulle labbra.

Credit photo: Domenica In

Poche ore fa, l’ex ballerina e giudice di Ballando con le stelle, ha voluto smentire delle notizie diffuse da, come lei stessa li ha definiti, “siti online di bassissimo valore”. Una fake news che ha annunciato la sua morte, ma Carolyn Smith è viva e sta bene.

Ciao a tutti, mi hanno informato che qualche sito online di bassissimo valore si è permesso di annunciare la notizia falsa e grave che sono morta. Nonostante alcune orrende persone mi vorrebbero altrove, sono ancora qui. Anzi, ancora più energica che mai. Ci vediamo alla prossima puntata di Ballando con le stelle che è in diretta. Quindi avranno la prova che sono ancora qui.

Non è la prima volta che Carolyn Smith si ritrova a dover provare che è ancora una guerriera che lotta con il sorriso, a seguito di false notizie diffuse sul web.

Lo scorso ottobre la giudice del noto programma tv, aveva annunciato il ritorno del “mostro” e nuovi cicli di chemioterapia. Sono anni che lotta contro il tumore al seno, ma la vip non si è mai fatta vedere senza il suo sorriso sulle labbra. La prima diagnosi è arrivata nel 2015, la sua vita è stata stravolta, ma lei non si è mai arresa. Ha sempre condiviso ogni dettaglio sui social, diventando un grande esempio per tutte quelle persone che si trovano in una situazione come la sua. È riuscita a dare loro la forza per sorridere, per non arrendersi e per ringraziare ogni giorno la vita per tutte le cose belle.