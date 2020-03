Carpi, bambino di 11 anni caduto dal balcone. È grave. Dramma a Carpi, bimbo caduto dal balcone mentre stava giocando. Ecco cosa è accaduto in quell'abitazione..

Un incidente davvero terribile è accaduto nella mattinata di oggi, giovedì diciannove marzo, a Carpi, in provincia di Modena. Un bimbo di undici anni, mentre stava giocando sul balcone della sua abitazione, ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Ha fatto un volo di diversi metri ed infatti è in gravi condizioni.

Un evento scioccante che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’allarme è stato lanciato intorno alle undici e trenta, ma vista la gravità della situazione, è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, sul posto.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, sembrerebbe che il bambino fosse da solo a giocare sul balcone della sua abitazione.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Era al secondo piano ed infatti era molto alto. E’ precipitato per diversi metri prima di schiantarsi sul suolo.

L’allarme è stato lanciato intorno alle undici e trenta e sul posto è arrivata subito un’ambulanza. Le condizioni del bimbo sin da subito sono apparse gravi ed infatti, è stato anche chiesto l’ausilio dell’elisoccorso, che è atterrato in un campo vicino.

I soccorritori, dopo averlo stabilizzato sul posto, lo hanno portato sull’elicottero ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna.

Una volta arrivato in pronto soccorso, i medici hanno scoperto che ha riportato diversi traumi alla testa ed alla schiena ed ora stanno facendo il possibile per cercare di aiutarlo.

Gli inquirenti, intervenuti sul luogo dell’incidente, in base ai primi accertamenti, hanno scoperto che il bimbo era solo sul balcone e che è precipitato mentre stava giocando, dopo aver perso l’equilibrio. Ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche del piccolo.

