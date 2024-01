Caryl Menghetti, stando a quanto emerge, avrebbe ucciso suo marito con svariati fendenti al collo e al torace. In particolare quelli al collo sarebbero risultati fatali. Nel frattempo, il Tribunale dei minori di Brescia ha affidato la figlioletta della coppia, una bimba di soli 5 anni, ai familiari della donna, in particolare ai genitori.

Una vicenda drammatica, l’ennesima tragedia familiare, si è consumata nella tarda serata di giovedì 25 gennaio a Martinengo, piccolo centro urbano situato nella bassa provincia di Bergamo.

Intorno alle 23:00 Caryl Menghetti, una 46enne originaria di Vercelli con gravi problemi psichici pregressi, ha sorpreso il marito mentre era a letto e lo ha colpito con numerose coltellate, togliendogli la vita in pochi istanti.

Solo poche ore prima la donna era stata trasportata all’ospedale di Treviglio, dopo che aveva avuto una crisi psicotica importante. I medici in poco tempo l’hanno dimessa e mandata a casa, dove successivamente si è materializzato un vero e proprio dramma.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Treviglio, che hanno trovato la donna ancora in stato confusionale e con l’arma del delitto, un coltello da cucina, ancora in mano.

È seguita una trattativa con lei, dove i militari hanno cercato di calmarla e convincerla ad uscire, riuscendoci alcuni minuti dopo.

La Procura di Bergamo ha ovviamente aperto un’indagine sulla vicenda e cercherà di capire se, nel ricovero precedente, i medici potessero fare qualcosa in più per tenere al sicuro Caryl Menghetti e la sua famiglia.

La 46enne è rinchiusa, in attesa dell’interrogatorio da parte del gip, nel carcere di Bergamo.

A chi sarà affidata la bimba di Caryl Menghetti

Il corpo di Diego Rota è stato invece trasportato all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove in questi giorni verrà sottoposto ad esame autoptico.

In casa, al momento del delitto, era presente anche la figlioletta della coppia, una bimba di soli 5 anni che, fortunatamente, dormiva e non si è accorta di nulla.

Come successo in altri recenti casi di tragedie familiari, ad esempio i femminicidi di Vincenza Angrisano e Ester Palmieri, ci si domanda ora quale destino toccherà alla minore, rimasta in una notte senza mamma e senza papà.

Il Tribunale dei minori di Brescia ha affidato la piccola temporaneamente ai nonni materni. Decisione che, verosimilmente, diverrà definitiva in seguito.