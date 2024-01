Igor Moser non accettava la separazione e avrebbe teso un agguato a Ester Palmieri, mentre il loro tre bambini erano a scuola

Ester Palmieri è l’ennesima vittima di femminicidio in Italia. 37enne residente a Valfloriana, in Trentino Alto Adige, è stata uccisa dal compagno dal quale si stava separando. L’uomo, il 46 Igor Moser, dopo aver accoltellato la donna si è diretto in un fienile di sua proprietà e si è tolto la vita impiccandosi. I due avevano tre figli piccoli, di età compresa tra i 5 e i 9 anni.

Ennesima tragedia in Italia in cui, purtroppo, la vittima è ancora una volta una donna.

Il dramma si è verificato presumibilmente nella mattinata di ieri in Trentino Alto Adige, più precisamente a Valfloriana, comune di poche centinaia di abitanti situato nella Val Di Cembra.

Alcuni parenti di Igor Moser, boscaiolo di 46 anni del posto, si sono preoccupati non vedendolo arrivare per pranzo. Gli stessi familiari si sono poi diretti nella casa in cui viveva con la compagna a Valfloriana, facendo una tragica scoperta.

Il corpo della donna, Ester Palmieri, giaceva ormai privo di vita.

Immediato l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine sul posto, che dopo aver accertato il decesso della donna hanno subito iniziato le ricerche dell’uomo.

Ricerche terminate poco dopo, quando in un fienile di proprietà di Moser a Castello di Fiemme, gli agenti hanno trovato anche lui, primo di vita e con una corda intorno al collo.

Il movente del delitto di Ester Palmieri

Stando a quanto si apprende, Ester aveva preso la decisione di lasciare Igor. Scelta che a quanto pare lui non accettava.

I due avevano tre figli piccoli, di età compresa tra i 5 e i 9 anni, che al momento dei drammatici fatti erano a scuola. Un loro zio è andato a prenderli e si sta occupando di loro.

Igor Moser era un boscaiolo e gestiva la sua attività nella zona, Come detto non accettava la decisione della compagna di separarsi e le avrebbe quindi teso un agguato in casa mentre i figli erano a scuola.

Ester Palmieri di anni ne aveva invece 37. Dopo anni a lavorare come operatrice socio sanitaria, si era dedicata alla sua più grande passione, quella del benessere.

Nel 2023 aveva aperto il suo nuovo centro massaggi a Casatta, frazione di Valfloriana, lo Studio Olistico Scintilla Alchemica, con il quale si era già fatta conoscere e apprezzare.