La vicenda si è verificata a Casale Monferrato, dove un ragazzo di 24 anni ha fatto credere alla sua famiglia di laurearsi, ma non era vero. Quello stesso giorno, ha fatto perdere le sue tracce e poi ha cercato di togliersi la vita.

Aveva detto ai familiari e ai suoi amici che il 15 dicembre si sarebbe laureato e forse l’aveva fatto per via delle pressioni e dello stress della vita universitaria. Ciò che non aveva detto loro, era che gli mancavano degli esami. Durante quella giornata, che sarebbe dovuta essere di festa, il ragazzo di 24 anni si è allontanato ed ha fatto perdere le sue tracce.

Lo studente ha spento il cellulare

Risultava irrintracciabile, così i suoi amici hanno iniziato a preoccuparsi e a cercarlo in giro. Aveva spento anche il cellulare. Dopo diverso tempo, sono riusciti a trovare il 24enne, confuso e ferito. Uno solo degli amici era a conoscenza dei fatti, scoperti poco prima dell’allontanamento del ragazzo. Gli aveva confessato della bugia detta a i suoi genitori e dell’ansia che quel giorno lo stava divorando.

Il ragazzo di 24 anni ritrovato grazie alle forze dell’ordine

Alla ricerche hanno partecipato anche gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno iniziato a tappezzare la zona a partire dal punto in cui era stato visto per l’ultima volta. Grazie alle indagini e alla visone delle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a ritrovarlo prima della mezzanotte. L’hanno trovato mentre camminava in stato confusionale. Non si reggeva in piedi e aveva del sangue sulle mani.

Soccorso dal 118

Secondo le notizie riportate, è stato soccorso dal 118. Avrebbe cercato di ferirsi al collo con una lama. Un probabile tentativo di togliersi la vita. Poco dopo, la famiglia lo ha raggiunto alla struttura sanitaria. Fortunatamente sta bene e non ha riportato alcuna grave conseguenza.