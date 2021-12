Napoli, neonato abbandonato in un passeggino: trasportato d'urgenza in ospedale e avviate tutte le indagini del caso

Un episodio drammatico è avvenuto nella giornata di sabato 4 dicembre, a Ponticelli, un piccolo quartiere di Napoli. Un neonato con pochi giorni di vita, è stato abbandonato in un passeggino. Vicino aveva un biglietto in cui c’era scritto il suo nome e tutti i suoi dati.

Una vicenda straziante che ha spezzato i cuori di tantissime persone. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che stanno indagando per scoprire l’identità dei suoi genitori.

Secondo le informazioni rese note dal media locali, il dramma si è consumato nel pomeriggio di sabato 4 dicembre. Precisamente nel quartiere Ponticelli, nella zona ovest di Napoli.

I primi a lanciare l’allarme sono stati proprio alcuni passanti. Hanno sentito il pianto disperato del bimbo, che era in un passeggino sul marciapiede. Delle persone si sono presto avvicinate per capire cosa stava accadendo.

Hanno provato a cercare in giro i suoi familiari, ma visto che di loro non c’erano tracce, hanno deciso di allertare le forze dell’ordine. Sul posto oltre l’intervento degli agenti di polizia, sono arrivati anche i sanitari.

I poliziotti si sono resi conto che era stato abbandonato, poiché dopo esser stato avvolto in una coperta nel passeggino, hanno trovato anche un biglietto in cui c’era scritto il suo nome e tutti i suoi dati.

Le condizioni del neonato abbandonato nel quartiere Ponticelli

I soccorritori intervenuti sul posto, hanno deciso di trasportare il piccolo d’urgenza all’ospedale Santobono. Vogliono sottoporlo a tutte le cure di cui ha bisogno per riuscire a sopravvivere dopo il suo triste abbandono.

Dalle prime informazioni emerse, sembrerebbe che le sue condizioni siano buone. Non avrebbe né traumi né contusioni sul corpicino. Per ora sembra non essere in pericolo di vita.

Gli agenti di polizia al momento stanno indagando su questo triste episodio. Stanno lavorando anche per trovare i genitori e per capire il motivo dietro il loro gesto drammatico e straziante.