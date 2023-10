Un sinistro davvero grave è quello che è avvenuto nella prima mattina di ieri, martedì 10 ottobre, nel comune di Casalnuovo. Una donna di 40 anni, che lavorava come farmacista, ha perso la vita dopo che la sua auto, l’ha investita. Ora sono in corso tutti gli accertamenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che dopo aver chiuso la strada al traffico, al momento stanno lavorando per fare tutti i rilievi del caso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 8.30 di martedì 10 ottobre. Precisamente lungo via Strettola, una traversa del centro di Casalnuovo, che si trova nella provincia di Napoli.

La giovane madre aveva iniziato a lavorare in una farmacia del posto da circa 1 mese. Aveva anche compiuto il compleanno lo scorso 17 settembre.

Quella mattina era uscita di casa proprio per andare a lavoro. Aveva parcheggiato la sua macchina, una Fiat 500X, di colore Beige in una strada in salita. Però forse per un malfunzionamento, l’auto è ripartita.

La donna forse per cercare di fermarla, per evitare che si scontrasse le altre auto, è stata investita. Alla fine l’ha sbalzata contro un altro veicolo. I passanti nel vedere la gravità dell’accaduto, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Il decesso della donna di 40 anni e le indagini del caso

I medici intervenuti, hanno cercato a lungo di rianimare la farmacista. Purtroppo però, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Da ciò che è emerso la donna è rimasta schiacciata tra due veicoli.

La notizia di questo sinistro, che è avvenuto nel giro di pochi secondi, ha lasciato dolore e sconforto nella comunità. Ha lasciato il marito ed una bambina di soli 2 anni. Per questo il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia sui social ha scritto: