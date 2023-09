Un gravissimo incidente è quello che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri mercoledì 27 settembre, sull’A13. Ad avere la peggio una madre di 49 anni e la sua bambina di 5 anni, che purtroppo hanno perso la vita praticamente sul colpo.

Gli agenti intervenuti hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore, ma dalle prime indagini sembra essere che il sinistro è avvenuto a causa di una coda formatasi per un altro scontro.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali i fatti sono avvenuti intorno alle 15, di mercoledì 27 settembre. Precisamente sull’A13, tra il casello di Ferrara Nord e quello Sud.

La famiglia era a bordo della loro auto. Da una prima ricostruzione, è venuto fuori che a causa di uno scontro tra 4 tir che è avvenuto poco prima, si sono formate delle code, che sono andate avanti per ore.

Il padre alla guida della sua auto, mentre stava procedendo sulla carreggiata, si è scontrato con un mezzo pesante ed anche un altro veicolo del genere li ha travolti da dietro. L’impatto è apparso molto grave sin da subito.

Sul posto sono intervenuti i medici, un elisoccorso ed anche i Vigili del Fuoco per aiutare. Tuttavia, per la mamma e la bimba non hanno potuto fare nulla.

Incidente A13, chi sono le vittime e le prime indagini

I soccorritori intervenuti sul posto, non hanno avuto altra scelta purtroppo che constatare i loro decessi. La donna e la figlia non ce l’hanno fatta a sopravvivere a quel sinistro così grave.

La madre di 49 anni, si chiamava Maria Grazia Forgetta ed era originaria di Caserta. In quell’occasione era in macchina con il marito ed anche lui è ora ricoverato in ospedale, anche se non sono ancora ben note le sue condizioni.

Gli agenti sono riusciti a riaprire la strada al traffico solo diverse ore dopo. Al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.