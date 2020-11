A Caserta una famiglia salvata dall’alluvione deve ringraziare l’autista di un autobus che è intervenuto per prestare loro soccorso. I componenti del nucleo famigliare, tra cui due bambine piccole, erano rimasti intrappolati all’interno dell’abitacolo della loro macchina. E non riuscivano a uscire, rischiando di morire con l’acqua che saliva.

A Casal di Principe, a causa di una terribile bomba d’acqua, la strada si è trasformata in pochi minuti in un fiume. Mettendo a rischio chi si trovava in auto in quel momento.

L’auto con a bordo una famiglia, comprese due bambine, è rimasta intrappolata tra le acque. I componenti non riuscivano ad andare avanti, ma nemmeno a uscire dall’abitacolo.

Per fortuna si è accorto di loro un autista del bus Ctp, che è subito intervenuto per potare aiutare tutta la famiglia a mettersi in salvo. Quando avevano perso le speranze di uscire da quella trappola.

Roberto Ascione, autista degli autobus a Casal di Principe, si è subito reso conto di quanto stava attenendo ed è corso dalla famiglia. Ha prontamente aperto le portiere, liberando tutti quanti.

Famiglia salvata dall’alluvione, il coraggio dell’autista dei bus

Roberto Ascione ha dimostrato coraggio e altruismo, scongiurando una tragedia, come sottolineato anche da Augusto Cracco, amministratore della Ctp:

Un plauso all’operatore di esercizio CTP Roberto Ascione che stasera ha tratto in salvo una famiglia con due bambine bloccati nella loro auto rimasta immersa nell’acqua, mentre lui era in servizio sulla vettura 3838 impegnata sulla linea M2B Aversa-Mondragone. Le foto a Casal di Principe.

Complimenti sono arrivati anche da altre autorità, così come da un collega che suggerisce di dare un premio a quell’uomo che ha dimostrato un grandissimo coraggio con il suo atto di eroismo.

Maria De Marzo, presidente dell’Asia, azienda dell’igiene urbana di Napoli, scrive: