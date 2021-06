Tanti i dubbi e le bugie che avvolgono il rapimento di Denise Pipitone. Durante l’ultima puntata de La vita in diretta, il conduttore Alberto Matano ha fatto luce su alcune bugie dette da Gaspare Ghaleb, il fidanzato di Jessica Pulizzi nel 2004.

Credit: La vita in diretta

Il giovane aveva dichiarato agli inquirenti di aver saputo della scomparsa della piccola Denise da una chiamata di Jessica. Quest’ultima, secondo il suo racconto, gli aveva telefonato e gli aveva detto di cambiare canale e di guardare Tg Vallo. Dai tabulati telefonici però non risulta nessuna chiamata che corrisponde all’orario di quel primo servizio trasmesso sulla scomparsa della bambina di 4 anni.

L’ultima chiamata della sua fidanzata, risulta alle 13:10, ma Tg Vallo è andato in onda alle 13:39. Come faceva allora Gaspare Ghaleb a sapere che Denise era scomparsa, se la notizia non era ancora stata diffusa da nessuna parte?

L’inviata de La vita in diretta, Lucilla Masucci, ha spiegato:

Ghaleb aveva detto che stava guardando i cartoni animati e che Jessica gli aveva telefonato. Peccato che quella telefonata non esiste. L’ultima telefonata è alle 13.10. Ma come ha fatto Ghaleb ad aver saputo della sparizione se il tg è andato in onda alle 13.39? Vuol dire che lo sapeva prima che la notizia fosse pubblica.

E non è l’unica bugia del ragazzo. Gaspare aveva dichiarato di aver dormito fino a tardi e che quel giorno stava guardando i Simpson e Dragon Ball. Ma i due cartoni animati non erano più trasmessi in tv, poiché erano stati sospesi nella stagione estiva. Non solo, Ghaleb ha risposto a diverse chiamate quella mattina, quindi non stava affatto dormendo e il cellulare di Jessica, come ha dichiarato anche il maresciallo Francesco Lombardo, è stato agganciato vicino al luogo del rapimento di Denise Pipitone.

Denise Pipitone: indagini sull’Hotel Ruggero

La giornalista del programma tv ha anche informato in conduttore della trasmissione, di essere venuta a conoscenza di un’altra importante informazione. Non ha rivelato molti dettagli per non recare danno alle indagini, ma sembrerebbe che la Procura stia indagando anche sull’Hotel Ruggero, luogo in cui lavorava Anna Corona nel 2004.