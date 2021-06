Dopo le ultime notizie emerse sul caso di Denise Pipitone, su una pista dell’ex pm Maria Angioni, sono presto arrivate le dichiarazioni della madre Piera Maggio e del suo legale Giacomo Frazzita.

Attraverso una nota dell’Ansa, la famiglia della bimba scomparsa invita tutti (giornalisti, avvocati e magistrati) a procedere con cautela. E a non diffondere notizie non verificate.

Invitiamo tutti alla massima cautela nel momento in cui si diffondono notizie che possono essere infondate o contenenti elementi non riscontrati o non riscontrabili. E che possono costituire un ostacolo al lavoro della Procura di Marsala.

Giacomo Frazzitta ha commentato con queste parole le dichiarazioni di Maria Angioni. Dichiarazioni rilasciate durante un collegamento con la trasmissione televisiva Storie Italiane, condotta da Eleonora Daniele.

L’ex pm ha rivelato di aver consegnato foto e documenti alla Procura e al legale di Piera Maggio, dopo che ha seguito una sua pista. È arrivata a quella che lei definisce una certezza personale che Denise Pipitone sia viva. Ha detto di averla rintracciata in un contesto familiare internazionale. Sta bene, è felice, ha una figlia e non sa assolutamente di essere una bimba rapita. Ma nonostante la sua certezza, Maria Angioni ha spiegato che la pista dovrà essere verificata e che c’è sempre la possibilità che si sia sbagliata.

Denise Pipitone: nessun elemento riscontrato

Ora, il legale di Piera Maggio esclude di aver ricevuto segnalazioni in proposito ed ha dichiarato che non vanno forniti elementi ancora al vaglio della magistratura:

Non vediamo tuttavia la necessità di fornire informazioni particolarmente dettagliate, frutto o meno delle indicazioni di un mitomane o che dovessero anche risultare fondate, perché ancora al vaglio della magistratura.

Insomma, la famiglia di Denise Pipitone, come già fatto in altre occasioni, continua a chiedere cautela. Sono tante le segnalazioni che Piera Maggio ha ricevuto negli anni, così come sono tante le delusioni. Ha imparato a non illudersi e ad aspettare i riscontri effettivi.

La foto mostrata a Ore 14

Credit: Ore 14

Anche Milo Infante, poche ore fa, durante la sua trasmissione Ore 14 ha mostrato la foto segnalata dall’ex pm, oscurando i volti di mamma, papà e figlia ed ha spiegato che le verifiche fatte finora non porterebbero a Denise.