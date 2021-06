Denise Pipitone, la rivelazione inaspettata dell’ex pm Maria Angioni: “Sono certa che sia viva, ho trovato anche sua figlia”

Una notizia inaspettata, quella rivelata dall’ex Pm Maria Angioni ospite a Storie Italiane, sul caso della piccola Denise Pipitone, la bimba scomparsa 17 anni fa a Mazara del Vallo.

Credit: Storie Italiane

Maria Angioni è colei che ha coordinato le indagini dopo il rapimento e che pochi mesi fa ha denunciato, in diretta tv, i depistaggi e i misteri che da sempre hanno avvolto il caso, portando la Procura a riaprire le indagini.

Durante il collegamento con la conduttrice Eleonora Daniele, l’ex pm ha rivelato di avere la “personale certezza” che Denise Pipitone sia viva. Grazie all’aiuto di alcune persone, l’Angioni ha continuato ad indagare sulla pista familiare e ha rivelato di aver trovato quella che secondo lei è la figlia di Piera Maggio. Ha raccontato che sta bene ed ha anche una figlia, è inserita in un ambito familiare felice e non sa di essere una bimba rapita. Non solo, Maria Angioni ha spiegato di aver portato tutto nelle mani della Procura e di aver informato la madre di Denise Pipitone e il suo legale Giacomo Frazzitta.

La sua è una pista che adesso andrà verificata nell’immediatezza, ma lei è certa di aver trovato la bimba scomparsa.

Si dovrà procedere con cautela, sia per non fare danno alle indagini, sia per preservare la salute psicologica delle persone coinvolte. Proprio per questo non può rivelare altro.

Le parole di Maria Angioni

"Nei giorni scorsi ho mandato in Procura una serie di documenti e foto, che a me danno la personale certezza che #DenisePipitone sia viva”

Il Pubblico Ministero Maria Angioni a #storieitaliane



GUARDA la diretta su RaiPlay 👉 https://t.co/YqLVRXJW5U@eleonoradaniele #14giugno pic.twitter.com/WQlYD10aNF — Storie Italiane (@storie_italiane) June 14, 2021

Alla domanda se Denise si trovi in Italia, la pm ha risposto che:

L’abbiamo trovata in un contesto molto sereno e internazionale. Non c’è una violazione del segreto perché è una mia ricostruzione.

Io sono sicura che sia viva, nei giorni scorso ho mandato in Procura una serie di documenti e di foto che mi danno la personale certezza che Denise sia viva e che abbia una famiglia e una figlia. Ovviamente sono documenti e foto che ho trasmesso soltanto alla Procura dell Repubblica, perché sono molto delicati. Li ho trasmessi anche all’avvocato Frazzitta. Saranno loro a valutare se la mia valutazione è vera oppure no. Io ormai ho la personale certezza che sia così.

Credit: Storie Italiane

Io sono nella medesima situazione di Mariana, sono nella posizione dell’art 2 della Costituzione, che impone la solidarietà sociale. Ho cercato e sto cercando fino a quando potrò una persona a cui è stata tolta la sua identità personale perché non è più vicino alla sua mamma. Grazie al lavoro di due signore molto intelligenti e colte, che sono andate a cercare usando la testa e che possono aver sbagliato come posso aver sbagliato io, siamo riuscite ad individuare una famiglia, una persona. Una bambina, la figlia di Denise.

La pm Angioni ha spiegato che lei ne è certa, ma non ha intenzione di rivelare nulla ne mostrare foto, per non fare danno alle future indagini. Ha poi sottolineato che dopo le dovute verifiche, la sua pista potrà anche rivelarsi sbagliata.