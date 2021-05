Negli ultimi giorni sui social network è stata diffusa la foto di una ragazza che vive in Ecuador e che somiglia molto alla piccola Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004.

In molti sono rimasti davvero colpiti dall’incredibile somiglianza con la bambina, ma anche con la mamma Piera Maggio. Tanto che le immagini della giovane sono state condivise su tutti i più noti social network. E sono state inviate al legale Giacomo Frazzitta, alla stessa mamma di Denise Pipitone e sono arrivate anche alle trasmissioni televisive.

Infatti, durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, trasmessa il 25 maggio, Barbara D’Urso ha mostrato la fotografia in diretta tv.

L’inviata della trasmissione ha spiegato di aver ricevuto tantissimi messaggi con le foto della giovane. La ragazza sembrerebbe chiamarsi proprio come la bimba scomparsa. Gli inquirenti sono già stati informati e secondo quanto trapelato, sembrerebbe che stiano già facendo delle verifiche.

Per il momento si tratta soltanto di una segnalazione e nulla di concreto. Potrebbe trattarsi di un altro buco nell’acqua come è già accaduto con Olesya, la ragazza russa e con Denisa, la ragazza fermata a Scalea.

Denise Pipitone: tutti uniti con Piera Maggio

Ciò che sta accadendo però dimostra come l’attenzione dell’intera Italia sia concentrata sul caso della piccola Denise Pipitone. E come tutti stiano cercando di aiutare Piera Maggio a ritrovare la sua bambina.

La donna ha però chiesto di inviare le segnalazioni soltanto in privato, onde evitare di scatenare falsi allarmismi. E anche perché non è legale rubare immagini dai profili delle persone e diffonderle sul web. Infatti, in uno dei suoi ultimi post, Piera Maggio ha scritto:

🔴 Cortesemente, purtroppo abbiamo constatato che sui social come Tik Tok, Instagram, Facebook ecc. vengono diffusi dei Video, con Foto di Denise a 4 anni, associate con delle fotografie di ragazze estrapolate dai loro profili social. Oltre ad essere una violazione della privacy, non è corretto utilizzare le immagini altrui per compararle pubblicamente, pertanto noi familiari non vogliamo che vengano usate le foto di Denise, per questo uso improprio.