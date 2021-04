Durante l’ultima puntata del programma Ore 14, sono arrivati nuovi ed importanti aggiornamenti sul caso della piccola Denise Pipitone. L’onorevole Alessia Morani, della Commissione di Giustizia, ha rivelato che è stato avviato un iter di formazione di una Commissione parlamentare d’inchiesta.

Il conduttore Milo Infante si è prima collegato con il suo inviato a Mazara del Vallo. Questo si trovava fuori un edificio comunale ed ha spiegato che poche ore prima c’era stato un incendio di origine dolosa. Un episodio, come ha fatto notare lo stesso giornalista, che potrebbe non volere dire nulla, ma che guarda caso è arrivato dopo pochi giorni dalla presa di posizione del Sindaco. Il primo cittadino sta lottando per la verità, accanto a Piera Maggio. Sono state distrutte diverse pratiche all’archivio comunale di Mazara del Vallo.

I riflettori su questo caso, dopo 17 lunghi anni, si sono riaccesi grazie a Maria Angioni, il Pm che coordinò le indagini nel 2004 e che, sempre a Ore 14, ha lanciato gravi accuse. Ha raccontato dei depistaggi e delle bugie all’interno delle stesse forze dell’ordine e del fatto che i sospettati sapevano di essere intercettati.

Milo Infante si è poi collegato con Alessia Morani, che dopo aver parlato con l’avvocato di Piera Maggio, ha deciso di fare un passo molto importante:

Siamo consapevoli del fatto che si tratta di un caso purtroppo ancora oggi senza soluzione. Io credo che per Denise e Piera Maggio ci vogliano verità e giustizia. Grazie alla pm Angioni e a tutti coloro che in questi anni si sono adoperati affinché si potesse denunciare tutto ciò che non è andato. E ci sono tante cose che non sono andate. Ci stiamo occupando di questo e stiamo lavorando per un disegno di legge per una commissione parlamentare d’inchiesta per la scomparsa di Denise.