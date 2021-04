L’Italia intera si è commossa durante la puntata di ieri 25 aprile di Domenica In. Mara Venier ha ospitato nel suo salotto Piera Maggio, la mamma della bimba scomparsa a Mazara del Vallo. Negli ultimi giorni, dopo la storia di Olesya Rostova, non si fa altro che parlare delle bugie e dei depistaggi delle indagini sul caso della piccola Denise Pipitone.

Si sopravvive e si cerca di andare avanti in ogni modo, ma questa non è vita. In 17 anni abbiamo sempre cercato mia figlia, la speranza non si è mai affievolita.

La conduttrice ha fatto rivedere a Piera Maggio i vecchi video della trasmissione, quando l’aveva avuta ospite in studio subito dopo la scomparsa di Denise. Piera si è commossa nel rivedersi in lacrime. Una madre che implorava pietà e che Mara non riusciva a non abbracciare. Una madre che oggi, dopo 17 anni, non ha ricevuto quella pietà sperata.

Rivedersi più giovane, con il cuore a pezzi e vedere come la giustizia per Denise non abbia fatto il suo corso, non è facile per una madre. Una madre che non cerca assolutamente vendetta, ma che vuole solo riabbracciare la sua bambina.

La giustizia ci ha ingannati. Lo Stato in un certo senso ci ha ingannato. La non verità, i depistaggi, poteva capitare ad ogni singolo cittadino e non è giusto. I bambini non spariscono nel nulla.

Anche Mara Venier non è riuscita a non commuoversi nel rivedersi mentre abbracciava quella madre afflitta e guardando Piera oggi, è dispiaciuta di non potersi alzare ancora ed abbracciarla dopo anni, per colpa delle norme anti-contagio.