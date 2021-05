Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone, ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook, chiedendo a tutti di rispettare la privacy delle persone. I depistaggi e le bugie sul caso della bimba scomparsa a Mazara del Vallo, hanno portato ad un’attenzione mediatica incredibile.

Tutta l’Italia sta supportando Piera Maggio e la sta aiutando a chiedere verità e giustizia per la sua bambina. Molte persone però stanno invadendo la privacy di molte giovani che hanno la stessa età che avrebbe Denise Pipitone oggi. Sui vari social network, sono stati diffusi post con foto della bimba scomparsa all’età di 4 anni, messe a paragone con foto di giovani rubate dai loro profili social. Ecco le parole di mamma Piera:

🔴 Cortesemente, purtroppo abbiamo constatato che sui social come Tik Tok, Instagram, Facebook ecc. vengono diffusi dei Video, con Foto di Denise a 4 anni, associate con delle fotografie di ragazze estrapolate dai loro profili social. Oltre ad essere una violazione della privacy, non è corretto utilizzare le immagini altrui per compararle pubblicamente, pertanto noi familiari non vogliamo che vengano usate le foto di Denise, per questo uso improprio. Onde evitare falsi allarmismi, confusioni e altro, Vi chiediamo cortesemente di eliminarli ovunque.