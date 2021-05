Durante l’ultima puntata di Mattino Cinque, Federica Panicucci è tornata a parlare ancora della vicenda della piccola Denise Pipitone. La conduttrice ha voluto mostrare un nuovo dettaglio che sta facendo molto discutere.

Credit: Mattino 5

Quasi tutti ormai sono convinti che la pista giusta da seguire sia quel video di Danas, girato a Milano dalla guardia giurata Felice Grieco. La trasmissione di Canale 5 ha voluto indagare un po’ più a fondo proprio sulla donna rom. Molti ricorderanno che durante le varie trasmissioni, si era parlato di una telefonata arrivata a Piero Pulizzi, il papà della piccola Denise Pipitone. Chiamata che poi risultò essere stata fatta dalla figlia del capo rom di Mazara del Vallo.

Ci fu un’ispezione immediata del posto, che però diede esito negativo. Il telefono, secondo le dichiarazioni, era di seconda mano e aveva già il numero dell’uomo registrato come Piero Fra.

Mattino Cinque ha così ricercato la foto attuale di quella donna che telefonò al padre della bimba scomparsa e mostrato l’immagine, qualche giorno fa, all’avvocato Giacomo Frazzitta. Il legale è rimasto molto sorpreso dall’incredibile somiglianza della nomade con quella del video di Milano. Ma come lui stesso ha sottolineato, non possono essere la stessa persona per via dell’età.

Denise Pipitone: le foto delle due rom a confronto

Magari però, come ha detto la stessa Federica Panicucci, che ha fatto notare la stessa attaccatura dei capelli e lo stesso naso, potrebbe essere una parente. L’immagine è stata mostrata oggi anche al pubblico italiano. Eccola qui:

Credit: Mattino 5

Proprio mentre si parlava dell’argomento in studio, il legale di Piera Maggio ha mandato un’ulteriore informazione alla trasmissione. Ha fatto sapere che sono sulle tracce della rom del video della guardia giurata. Sarà davvero la pista giusta? Danas era la piccola Denise Pipitone? Questa volta sembra davvero che, dopo 17 lunghi e sofferenti anni, la verità sia vicina.

Qualcuno sta iniziando a parlare, qualcuno ha scelto di aiutare Piera Maggio, una madre che non ha mai perso la speranza di riabbracciare sua figlia.