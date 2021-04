Negli ultimi giorni, dopo la storia di Olesya Rostova, si è tornati a parlare della piccola Denise Pipitone e del giorno della sua scomparsa. A distanza di anni, la guardia giurata che filmò la bimba a Milano, ha rilasciato un’intervista alla trasmissione Iceberg Lombardia.

Sono 17 lunghi anni che Felice Grieco vive con il senso di colpa di non essere riuscito a fare di più, per scoprire se quella bambina, filmata insieme ad un gruppo di rom, fosse davvero la piccola Denise.

Purtroppo sono 17 anni che io vivo con il rimorso di non aver agito d’impulso, anche se sarei andato nell’errore. Quel giorno non me la sentii.

In questi giorni sul web sono stato attaccato da molte persone per questa cosa. Tutti dicono che avrei dovuto prenderla e portarla via, che io essendo una guardia giurata avrei potuto farlo. Si sbagliano di grosso. Non potevo fare niente.