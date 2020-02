Casoria, Rosario ha perso la vita a causa della meningite Napoli, ragazzino di 14 anni si è spento dopo diversi giorni di agonia. Ora i suoi compagni di scuola ed i loro genitori, sono allarmati per ciò che è accaduto..

Un vero e proprio dramma è accaduto nei giorni scorsi a Casoria, in provincia di Napoli. Dove un ragazzino di quattordici anni, chiamato Rosario, ha perso la vita a causa della meningite. Ha lottato molti giorni per riuscire a farcela, ma nonostante i disperati tentativi dei medici, per provare a salvarlo, per lui non c’è stato più nulla da fare.

Una vicenda drammatica, che ha sconvolto l’intera popolazione, ma soprattutto i suoi compagni di scuola ed i loro genitori, che ora sono molto preoccupati.

Rosario era stato ricoverato al Cotugno di Napoli e dopo averlo sottoposto a diverse analisi, i dottori hanno scoperto che era affetto da una meningite in forma virale.

Volevano provare a fare di tutto per cercare di salvarlo, ma nonostante i loro disperati tentativi, per lui non c’è stato più nulla da fare. Il piccolo si è spento per sempre, lasciando un vuoto incolmabile per la sua famiglia e i suoi amici.

Il ragazzo frequentava l’istituto Andrea Torrente ed ovviamente ora, sia i suoi compagni di scuola, che i loro genitori sono preoccupati per l’accaduto. Il preside, Giovanni De Rosa, in una nota, ha dichiarato:

“L’istituto Andrea Torrente è vicino alla famiglia di Rosario, alunno di prima classe dell’indirizzo turistico, in questo momento di estremo dolore. Abbiamo appreso la notizia del suo ricovero nella giornata di ieri.

A quanto ci risulta Rosario è stato colpito da una forma virale di meningite, per la quale la ASL non ha ritenuto al momento di adottare misure profilattiche personali o ambientali. Pertanto le attività didattiche continueranno regolarmente.

Cogliamo l’occasione per invitare tutta la comunità scolastica, alunni, genitori e personale della scuola, a partecipare al lutto che ha colpito la famiglia di Rosario, riprendendo la corretta relazione educativa, improntata al rispetto della sofferenza senza atteggiamenti discriminatori e strumentali!”

Un evento drammatico che ha sconvolto l’intera popolazione. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

