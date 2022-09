Si chiamata Diana Maria Zeharie, la 23enne che nella mattinata di lunedì 12 settembre è stata trovata senza vita sul ciglio della Superstrada. Il consolato italiano è riuscito a mettersi in contatto con la sua famiglia, che ora sta venendo in Italia per la triste perdita.

Sono ancora in corso tutte le indagini per questo episodio. Ci sono ancora molti punti da chiarire, ma soprattutto gli agenti sono alla ricerca del pirata della strada che l’ha investita.

Diana Maria Zehanie era una brava artista e grazie alla sua passione per i disegni, era molto conosciuta. Proprio per trovare ispirazione, girava spesso il mondo.

Era arrivata in Italia pochi giorni fa e da ciò che è emerso, aveva trovato rifugio proprio all’interno del pronto soccorso. I suoi documenti e tutti i suoi effetti personali, sono stati ritrovati nella hall del nosocomio.

Gli agenti vicino alle sue cose, hanno trovato anche i documenti di un uomo napoletano, che ora risulta essere ricercato.

23enne trovata senza vita in superstrada: i fatti

Il triste episodio di questa ragazza è iniziato nella serata di domenica 11 settembre. Quando a causa di alcuni malesseri nella parte addominale, si è recata in ospedale.

Tuttavia, prima che i medici se ne rendessero conto, è fuggita via. Ha iniziato a camminare, quando si è ritrovata sulla Superstrada che porta verso Sora. Era scalza e non aveva nulla con sé.

Un’infermiera che stava andando a lavoro, ha trovato il suo corpo ormai esanime sul ciglio della strada. Gli agenti che stanno indagando sul triste episodio, ipotizzano che un automobilista l’abbia investito e poi sia fuggito via.

Questa ipotesi prende sempre più piede, poiché lì vicino al luogo in cui è avvenuto il sinistro, hanno trovato anche i pezzi rotti di una macchina. Saranno solo l’autopsia e il controllo dei filmati di sorveglianza delle telecamere presenti nella zona a dare ulteriori risposte su ciò che è successo. Il medico legale ha eseguito l’esame nella giornata di mercoledì 14 settembre.