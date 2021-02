Nella giornata di ieri, venerdì 5 febbraio, il patrigno del bimbo di 2 anni ucciso a causa delle percosse, si è presentato davanti al Gip, che ha convalidato il suo arresto. L’uomo si è dichiarato innocente, anzi ha detto che era la compagna a picchiare il piccolo, poiché soffre di diversi problemi psichiatrici.

La tragica morte di questo bambino ha sconvolto l’intera comunità. Anche la mamma non ha retto il dolore per ciò che è accaduto ed è stata ricoverata in ospedale.

Omar Khalifa, il compagno nigeriano di 26 anni, davanti al Gip ha avuto la possibilità di raccontare la sua verità. Ha detto che lui si è sempre preso cura del piccolo e lo amava proprio come fosse suo figlio.

Quel giorno, è vero che ha cercato di rianimarlo, ma perché era caduto dal suo lettino ed era in gravi condizioni. Ha aggiunto inoltre, che era la madre che lo picchiava spesso, poiché ormai da molto tempo soffre di problemi psichiatrici.

Ha continuato a ripetere che non lo ha mai toccato e che era molto legato a lui. Infatti al moment, si sente è a pezzi per la sua tragica ed improvvisa morte. Questa la sua versione dei fatti.

Bimbo morto a 2 anni a causa delle percosse: l’accaduto

Il dramma di questo piccolo è avvenuto pochi giorni fa. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la madre lo aveva lasciato a casa a Castel Volturno, con il compagno per poter andare a lavoro. Fa la una badante per una famiglia del posto.

Poche ore dopo, quando è tornata nell’abitazione, si è resa conto che il figlio era in condizioni molto gravi. Respirava a fatica. Per questo lo ha preso subito tra le sue braccia e lo ha portato al pronto soccorso della clinica Pineta Grande, di Castel Volturno.

I medici hanno cercato di fare il possibile per salvarlo, ma pochi minuti dopo, a causa dei traumi riportati, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Sono stati proprio i dottori ad allertare le forze dell’ordine, per la tragica morte di questo bambino e gli agenti hanno avviato in fretta le indagini.

La mamma sin da subito ha accusato il compagno, poiché in passato sia lei che il figlio avevano subito dei maltrattamenti da parte del ragazzo. Ha spiegato di non aver mai denunciato perché aveva paura.