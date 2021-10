Niang è morto a soli 14 anni mentre giocava con alcuni suoi coetanei. La tragedia è accaduta a Castellanza (Varese), precisamente in uno degli stabilimenti della Ecosis srl. Il ragazzino, insieme alla sua famiglia di origini straniere, si era recato a far visita al custode residente in uno dei terreni dell’azienda.

Volevano trascorrere una domenica all’insegna della spensieratezza e dopo un pranzo tutti insieme, i bambini sono usciti a giocare a pallone. Durante i vari passaggi, la palla è purtroppo volata in alto, finendo in una vasca di depurazione. È stato allora che Niag si è avvicinato nel tentativo di recuperare il pallone e riprendere la partita. Si è sporto sull’acqua artificiale, ma è caduto all’interno della vasca. Il risucchio della corrente della vasca lo ha trascinato a fondo e il ragazzo di 14 anni non è più riuscito a riemergere.

Credit: pixabay.com

I presenti e la mamma di Niang, si sono subito resi conto di ciò che stava accadendo ed hanno lanciato l’allarme ai soccorsi. Nessuno sapeva cosa fare per salvarlo e nessuno aveva modo di disattivare la vasca di depurazione.

Recuperato il corpo di Niang

In poco tempo, sul posto sono giunti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari del 118. I soccorritori sono riusciti a recuperare il ragazzino, che purtroppo era in fin di vita. La corsa in ospedale è stata tempestiva, ma raggiunta la struttura sanitaria di Legnano, i medici non sono riusciti a salvare la vita del minore. Le sue condizioni erano troppo gravi. Niang non ce l’ha fatta.

Credit: pixabay.com

Sulla vicenda sono intervenuti anche gli agenti dei Carabinieri, che hanno sequestrato l’intero terreno e stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Credit: pixabay.com

Una domenica in famiglia, che si è trasformata in una tragedia inaspettata ed indimenticabile. Il ragazzino di 14 anni voleva soltanto recuperare la palla, ma in pochi secondi è stato risucchiato da quella vasca di depurazione e nessuno ha potuto far nulla per evitare il peggio.