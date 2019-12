Catania Antonio Fragapane ha perso la vita Sbalzato fuori dall'auto dopo l'incidente. Antonio perde la vita a soli 16 anni. Ecco cosa è accaduto...

L’ennesimo drammatico incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Questa volta ha perso la vita, un ragazzino di soli sedici anni, chiamato Antonio Fragapane. Era in macchina con altri suoi amici, ma per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi.

L’auto, una Fiat Punto, stava andando in direzione Palagonia, in provincia di Catania, dove risiedono tutti e quattro i ragazzi. In molti sono rimasti scioccati da questa grande perdita.

Secondo le informazioni che sono state rese note, Antonio Fragapane, era sull’auto di un suo amico di diciotto anni e con loro c’erano anche altri due ragazzi.

Molto probabilmente stavano tornando a casa, intorno alle quattro del mattino ed hanno preso la strada che porta a Palagonia, quando all’improvviso per causa ancora da chiarire, il giovane ha perso il controllo del mezzo.

A quel punto, l’impatto è stato del tutto inevitabile e sono andati a schiantarsi contro un muretto, che limitava la parte destra della carreggiata. Antonio Fragapane, è stato sbalzato fuori dal veicolo.

I soccorsi sono arrivati sul posto immediatamente, ma nonostante tutto, per il ragazzino non c’è stato nulla da fare. Infatti non hanno potuto fare nulla per salvarlo, ma ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso, dovuto da un trauma cranico.

La salma, poco dopo, è stata trasportata all’obitorio e nei prossimi giorni, verrà sottoposta ad autopsia, per chiarire tutti i dubbi degli inquirenti, sulla sua tragica morte.

La comunità, proprio come i familiari, sono sconvolti da questa tragica vicenda. Gli altri tre ragazzi, invece, sono ricoverati negli ospedali di Lentini e Caltagirone, hanno riportato gravi traumi, ma nessuno di loro è in pericolo di vita.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica notizia e su i funerali del ragazzino.

