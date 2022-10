Grave incidente in provincia di Catania, ragazzo di 15 anni perde la vita: la sorella di 17 anni è ricoverata in gravi condizioni

Un triste bilancio è quello di un sinistro avvenuto nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 ottobre, nella provincia di Catania. Un ragazzo di 15 anni purtroppo ha perso la vita, mentre la sorella più grande di 17 anni, che era alla guida della minicar, è ricoverata in gravi condizioni.

Sono davvero tante le persone che in queste ultime ore stanno cercando di mostrare vicinanza ed affetto alla famiglia. I due genitori si sono trovati a fare i conti con la perdita di un figlio e con il dolore di un’altra, che è in nosocomio.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 ottobre. Precisamente lungo la strada provinciale 122, che porta a Ponte dei Saraceni, ad Andrano, in provincia di Catania.

I due ragazzi erano a bordo della loro minicar e molto probabilmente erano diretti alla loro abitazione. Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

La giovane alla guida del veicolo, pare che per cercare di evitare un gatto, abbia perso improvvisamente il controllo della macchina. Prima di capovolgersi su sé stessa, si è scontrata con un muretto e purtroppo il sinistro è apparso sin da subito molto violento.

I passanti prima di tutto hanno allertato i sanitari e le forze dell’ordine e successivamente, hanno soccorso i due fratelli.

Scontro in minicar: il decesso del ragazzo di 15 anni

I medici arrivati sul posto, hanno cercato a lungo di rianimare il 15enne, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. A causa della gravità del sinistro, purtroppo ha perso la vita praticamente sul colpo.

La sorella, invece, è apparsa in condizioni molto gravi. Al momento, si trova ricoverata in ospedale, per tutte le cure del caso. Non è chiaro ancora se sia in pericolo di vita o meno.

Nel frattempo gli agenti sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La comunità cercando di mostrare vicinanza ed affetto alla famiglia, che purtroppo si è trovata a fare i conti con una perdita straziante ed improvvisa.