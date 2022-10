Catania, neonata nata prematura contrae un batterio in ospedale e perde la vita: avviata un'inchiesta

La stessa Procura di Catania ha deciso di presentare una denuncia sulla triste vicenda di una neonata, che ha perso la vita in ospedale dopo aver contratto un batterio. I genitori hanno presentato un esposto e chiedono quindi che venga fatta chiarezza su quanto successo.

Sono davvero tante le domande a cui questa coppia vorrebbe trovare risposte, come per esempio: come è possibile che questo tipo di batterio fosse all’interno della struttura?

I fatti sono iniziato lo scorso luglio. Precisamente all’ospedale Cannizzaro, di Catania. La madre che ha vissuto una gravidanza abbastanza tranquilla, si era recata in pronto soccorso per un distacco di placenta.

Era al settimo mese e vista la gravità della situazione, i medici hanno deciso di sottoporla ad un cesareo d’urgenza lo stesso giorno del suo ricovero. La bimba sembrava essere sana, era di 1 kg e 316 grammi.

Proprio per questo hanno deciso di tenerla nell’incubatrice, nel reparto di terapia intensiva neonatale. Tutto per loro stava procedendo normalmente e i genitori potevano anche vederla, con le dovute precauzioni.

Neonata che ha perso la vita in ospedale: la scoperta del batterio

Circa 10 giorni dopo la sua nascita però, una dottoressa ha informato la coppia di uno strano sospetto. Credevano che la bimba avesse contratto un’infezione, ma che non riuscivano a capire di cosa si trattasse.

L’hanno sottoposta a tutti i controlli del caso e, alla fine, il 30 luglio scorso è arrivata la triste diagnosi. La stessa dottoressa ha informato i due genitori che la piccola aveva contratto il batterio Serratia Marcescens.

Nei giorni successivi alla diagnosi, la bambina continuava a peggiorare. Inoltre, il 10 agosto i medici hanno anche fatto firmare ai genitori un’autorizzazione per poter somministrare un antibiotico, che purtroppo avrebbe potuto avere degli effetti collaterali, come un arresto cardiaco.

A poche ore da questo evento, la neonata ha perso la vita proprio per un arresto cardiaco. I genitori sconvolti dalla perdita, assistiti dal loro legale di fiducia, hanno voluto presentare un esposto. Vista la dinamica dei fatti, anche la Procura di Catania ha scelto di avviare un’inchiesta. Ora saranno solo le indagini a far luce su questo triste episodio.