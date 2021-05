Un episodio drammatico è avvenuto nei giorni scorsi al Policlinico di Modena. Durante il parto una neonata è morta ed i genitori hanno deciso di presentare una denuncia. Il loro unico desiderio è che sia fatta luce su quanto accaduto e che venga fuori la verità. La donna non ha avuto problemi durante la gravidanza.

Una vicenda terribile che ovviamente ha spezzato il cuore di tutti. Un momento di felicità per questa famiglia, si è trasformato in una tragedia.

Secondo le informazioni rese note da alcuni quotidiani locali, il dramma è avvenuto lo scorso 6 maggio. I genitori sono originari dello Sri-Lanka ma vivono Castelvetro, in provincia di Modena, ormai da molto tempo.

La giovane donna non ha avuto gravi problemi durante la gravidanza. Tutto stava procedendo tranquillamente ed infatti, proprio nella data prevista, ha iniziato ad avere le prime contrazioni.

Il marito l’ha accompagnata subito in ospedale e tutto il personale sin da subito ha cercato di far il possibile per aiutarla. Tuttavia, poche ore dopo il suo ricovero, non avendo ancora rotto le acque, i medici hanno deciso di provare ad indurle il parto.

Questo tentativo non ha portato ai risultati sperati. Per questo è stato necessario un cesareo d’urgenza. La situazione della donna e della bimba si era aggravata drasticamente.

Neonata morta al Policlinico: la denuncia dei genitori

È proprio a quel punto che è avvenuto il dramma. La piccola Isabel, così si sarebbe dovuta chiamare la neonata, è venuta al mondo ormai senza vita. I tentativi dei medici di salvarla, si sono rivelati inutili.

I genitori sconvolti dalla perdita drammatica ed improvvisa, hanno deciso di presentare una denuncia. Il loro desiderio è che sia fatta luce di questo evento terribile e che venga fuori la verità sulla drammatica morte della loro bimba.

Gli inquirenti hanno disposto il sequestro della cartella clinica ed anche l’autopsia sul corpicino. L’esame potrà aiutare a fare chiarezza sul motivo dietro il decesso della bambina.