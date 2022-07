Omicidio Valentina Giunta, il figlio 15enne fermato dagli inquirenti: le ipotesi prese in considerazione dagli inquirenti

La Procura dei minori di Catania, ha disposto il fermo del figlio 15enne di Valentina Giunta. La donna di 32 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione, a Catania. Alcuni familiari non avendo più sue notizie, hanno allertato le forze dell’ordine, che hanno fatto la drammatica scoperta.

I fatti sono iniziati la notte tra lunedì 26 e martedì 27 luglio. Precisamente in una casa che si trova in via Salvatore Di Giacomo, nei pressi del rione San Cristoforo a Catania.

Gli agenti entrati nell’abitazione della vittima, madre di 2 ragazzi minorenni, l’hanno trovata ormai morta a terra. Il suo decesso è avvenuto rapidamente, a causa delle coltellate che le hanno inflitto.

Dopo poche ore dalle indagini degli inquirenti, la stessa Procura dei minori ha disposto il fermo del figlio 15enne. Pare che sia lui il colpevole dell’omicidio di sua madre.

Dai racconti dei loro vicini di casa, i rapporti tra i due erano molto tesi. La donna già vittima di violenze da parte dell’ex marito, lo aveva denunciato, ma aveva ritirato la denuncia poco tempo dopo. Però l’uomo ora si trova in carcere nell’ambito di un’inchiesta su un’organizzazione specializzata in furti d’auto.

I profili social di Valentina Giunta e suo figlio

Dalle indagini delle forze dell’ordine è emerso che in realtà la mamma voleva trasferirsi lontano e quindi interrompere i rapporti tra il padre ed i figli. Tuttavia, quest’idea non piaceva affatto al ragazzo.

Infatti la situazione in casa era tesa e l’ipotesi più accreditata è che il delitto sia avvenuto al culmine di una lite. Il ragazzo sui social non perdeva mai l’occasione di mostrare il suo affetto e la sua ammirazione dei confronti del papà e del nonno paterno.

In un post ha scritto: “Papà sei il mio amore, ti amo!” Invece in un video su TikTok il 15enne ha fatto un collage con le foto del papà e nel messaggio ha scritto: “Ti amo leone sei la mia vita, a presto fuori!”

Nonostante i difficili rapporti tra madre e figlio, Valentina Giunta non ha mai smesso di mostrare il suo amore nei suoi confronti. Per questo nella sua immagine di copertina di Facebook, ha scritto: “Mio figlio sarà sempre la mia priorità, la mia ragione di vita, il mio grande amore!” Oltre al ragazzo la giovane madre ha lasciato anche un bimbo di soli 10 anni.