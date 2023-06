Lutto molto doloroso in provincia di Pordenone e di Treviso, per la scomparsa prematura di una donna molto conosciuta e stimata da tutti, Caterina Menegon. Calciatrice a livello semiprofessionistico, aveva scoperto di avere un tumore qualche tempo fa e nonostante lei abbia lottato con tutte le sue forze, alla fine si è dovuta arrendere. Avrebbe compiuto 51 anni tra qualche settimana.

Una vita intera dedicata alla famiglia, allo sport e al suo lavoro. La cittadina di Cavaso Del Tomba, in provincia di Treviso, ha appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa di Caterina, una donna di 50 anni del posto, molto conosciuta e amata da tutti.

Purtroppo una brutta malattia non le ha lasciato scampo, nonostante lei l’abbia affrontata con coraggio e forza fino alla fine. Se ne è andata lo scorso 3 giugno. Il prossimo luglio avrebbe compiuto 51 anni.

I funerali, come si legge sul suo manifesto funebre, verranno celebrati domani, martedì 6 giugno alle ore 16:00, nella chiesa Arcipretale di Cavaso.

A dare il tragico annuncio ci hanno pensato la madre Rosetta, la sua compagna Sabrina, i fratelli Roberto Daniele, Attilio e Mauro e i parenti tutti.

Cordoglio per la morte di Caterina Menegon

Caterina Menegon gestiva un vivaio nella sua città, ma la sua passione più grande era quella per il calcio, per la precisione per il calcio a 5.

Giocava nella squadra femminile amatori dell’Asd Pordenone ed era diventata una vera leggenda del club. In 215 partite, infatti, aveva segnato ben 306 reti, contribuendo con il suo ruolo da pivot alla vittoria di 21 trofei, tra cui lo scudetto del 2018. Molto toccante il messaggio pubblicato dalla società sui social:

Le persone non muoiono per sempre, solo si allontanano. Rimarrai per sempre nella storia del nostro club e il nostro bomber e per sempre nel nostro cuore 💔 306 reti in 215 presenze, con la nostra casacca ha vinto 21 titoli e lo scudetto nel 2018. Grazie di tutto Cate ❤️🤍

In passato aveva vestito anche la maglia del Maccan Prata. Anche da parte loro è arrivato un toccante messaggio di addio: