Una storia triste, ma che allo stesso tempo ha scaldato i cuori dei molti che si sono ritrovati a leggerla, è quella capitata recentemente all’interno della squadra femminile della Ternana. Deborah Rinaldi, calciatrice, ha scoperto di avere un tumore e di doversi ritirare dallo sport che più ama e che pratica da sempre. La società, di risposta, ha deciso di omaggiarla con un gesto commovente.

Credit: deborahsalvatoririnaldi – Instagram

Negli ultimi anni il calcio femminile ha acquisito sempre più rilevanza e seguito a livello nazionale. Le iscrizioni di bambine nelle scuole calcio è aumentata sensibilmente e le atlete delle squadre più importanti d’Italia sono ufficialmente entrate nel professionismo dallo scorso anno.

Nelle ultime settimane si è diffusa una storia che riguarda una di queste campionesse, che purtroppo ha scoperto di avere un tumore e di doversi allontanare dal suo lavoro e dalla sua passione più grande.

Si tratta di Deborah Rinaldi, calciatrice della Ternana, che oggi ha 31 anni e che si trova a giocare la partita più importante e difficile della sua carriera.

Ieri, in un lungo e toccante post sul suo account Instagram, ha deciso di aprire il suo cuore e di raccontare la sua battaglia, di raccontarsi, di raccontare l’immensa umanità che la sua squadra e la società per cui è tesserata ha dimostrato di avere in questo momento così difficile.

Il gesto della Ternana per Deborah Rinaldi

Credit: deborahsalvatoririnaldi – Instagram

Dopo aver parlato della malattia e dell’operazione a cui si è sottoposta e che fortunatamente è andata bene, la campionessa ha ringraziato lo splendido personale medico che l’ha seguita e tutti coloro che gli hanno mostrato vicinanza.

Poi ha parlato di una mattina in particolare, quella in cui è entrata nel suo spogliatoio e davanti alle sue colleghe, amiche, sorelle, ha annunciato il suo ritiro momentaneo dal calcio.

Alla fine di quell’allenamento, ha spiegato Deborah, è tornata nello spogliatoio ed ha trovato la responsabile Isabella Cardone e il vice presidente Paolo Tagliavento con il suo contratto in mano. Contratto pronto per essere firmato e prolungato.

Credit: deborahsalvatoririnaldi – Instagram

Un gesto, ha spiegato la Rinaldi, che l’ha fatta piangere.

Quel giorno abbiamo pianto tutti, ma poi, quei tutti, mi hanno sollevato al cielo e mi hanno ricordato che io ad operarmi non ci sarei andata da sola.

