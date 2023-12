Una storia che arriva dall’Arizona, ma che attraverso social network ha già fatto il giro del mondo. Catherine Jones ha perso la vita a soli 35 anni a causa di un tumore maligno di 2 kg. È stata la sua famiglia a denunciare pubblicamente quanto accaduto.

Catherine Jones si era da poco operata per rimuovere una cisti, ma nessuno si era reso conto di quella massa cancerosa nelle sue ovaie. Un tumore maligno che in poco tempo ha spezzato per sempre la sua vita. Il medico che l’ha sottoposta all’intervento chirurgico è stato denunciato, ma continua a ripetere che una tale disgrazia non si sarebbe potuta evitare in alcun modo.

La 35enne voleva rimuovere l’ovaia destra e le tube di Falloppio, si era consultata con il ginecologo, che non era d’accordo.

Quel giorno si trattava di un intervento di routine, non si sospettava di alcun tumore maligno.

La scomparsa di Catherine Jones

Dopo l’intervento, Catherine ha iniziato ad accusare malesseri sempre più gravi, finché, con un isterectomia, i medici hanno scoperto un tumore maligno di 2 kg annidato nelle ovaie. Da quel momento, la sua vita è stata stravolta e in poco tempo è sopraggiunto il decesso.

Dopo la denuncia della famiglia, le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo di indagine. Hanno scoperto che la biopsia effettuata non era stata interpretata in modo corretto. Si parlava di un responso benigno, ma quel tumore era già ben visibile. Oggi la famiglia chiede giustizia, perché secondo loro la scomparsa della trentacinquenne poteva essere evitata e quel male poteva essere curato.

L’inchiesta andrà avanti ancora per molto e non è chiaro quali saranno le accuse nei confronti del medico che ha effettuato l’intervento chirurgico. Catherine era un infermiera di 35 anni, che si era affidata del suo ginecologo, non immaginando che dentro di sé fosse nascosto un mostro di 2 kg, che in poco tempo ha spezzato la sua vita.