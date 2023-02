Sembra davvero difficile trovare in questi giorni un personaggio dello spettacolo, che sia esso un presentatore, un attore, un comico, che non sia rimasto profondamente colpito dalla scomparsa di Maurizio Costanzo. Tra i tanti, uno dei più dispiaciuti per la scomparsa dell’84enne, è Enrico Papi, che commosso ha ricordato il suo mentore, amico e testimone di nozze nella puntata speciale di Verissimo dedicata proprio a Costanzo.

Un’ondata di affetto che raramente si è vista per qualcuno. Da quando lo scorso 24 febbraio si è diffusa la notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo, l’intero mondo della televisione, della radio e dello spettacolo pare essersi come fermato.

Anche se, come ricordato da molti, Costanzo non se ne è andato davvero e resterà sempre nel cuore di tutti, per l’infinita eredità che ha lasciato in un numero davvero incalcolabile di persone.

Da conduttore radiofonico a giornalista, da autore di canzoni (suo il testo di ‘Se telefonando’ di Mina) a sceneggiatore (sua la scrittura di ‘Una giornata particolare’ di Ettore Scola). E ancora anchorman, a volte comico, scrittore.

Insomma, un artista nel senso più ampio e completo del termine, che ha anche saputo scoprire e lanciare nel mondo dello spettacolo un numero imprecisato di volti e nomi che oggi quotidianamente lavorano in tv, a teatro e al cinema.

La commozione di Enrico Papi

Ieri è andata in onda una puntata speciale di Verissimo dedicata a Costanzo, in cui la Toffanin ha intervistato diversi personaggi dello spettacolo legati, in un modo o nell’altro, al presentatore.

Tra questi anche Enrico Papi, che sebbene non sia stato scoperto da Costanzo, con lui ha avuto un legame fortissimo sia nel lavoro che nella vita privata. Basti pensare che Maurizio è stato il testimone di nozze di Enrico.

Papi ha raccontato il loro primo incontro, diffidente, e poi la nascita della loro amicizia e collaborazione che li ha visti insieme sul palco del Parioli per il Maurizio Costanzo Show, nello studio di Buona Domenica e anche altrove.

Papi ha cercato di evitare racconti tristi, facendo prevalere quelli belli, simpatici.

Il momento più toccante è arrivato quando ha parlato della loro ultima telefonata, alla fine della quel si sono detti: “Ti voglio bene“.