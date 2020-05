Ceggia, morta neonata di 40 giorni: la mamma ha lanciato l’allarme Ceggia in lutto, neonata di 40 giorni è morta, i medici non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita.

Un drammatico evento è accaduto nei giorni scorsi. Una neonata di soli 40 giorni, è morta. Quando i genitori se ne sono resi conto, per lei era troppo tardi e i medici, non sono riusciti a fare nulla per salvarla. In molti ora stanno cercando di aiutare la famiglia, con la propria presenza.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto tutta la comunità, che ora è in lutto per questa grande ed inaspettata perdita. La famiglia è distrutta dal dolore.

In base alle informazioni che sono state rese note, il fatto è avvenuto a Ceggia, un piccolo comune in provincia di Venezia. Era un giorno come un altro per la famiglia e fino a quel momento non era accaduto nulla di strano.

Quando la piccola Lucia Edeh Chizoba è venuta al mondo, non aveva gravi problemi. Infatti i genitori, di origini nigeriane, ma ben integrati nella comunità, l’hanno riportata subito a casa.

Durante quella giornata, la mamma Ada è andata a prendere la bimba nella culla ed ha notato che aveva qualcosa di strano. Per questo insieme al marito Stephen, l’hanno portata subito all’ospedale di Sàn Donà.

I medici, sin da subito, hanno capito che la situazione era grave, ma hanno tentato di fare il possibile per salvarla. Però, alla fine, i loro tentativi sono risultati vani.

Secondo le prime informazioni emerse, si tratterebbe appunto di morte bianca, la cosiddetta sindrome della morte in culla. Un fenomeno molto comune tra i neonati, ma che ancora non riesce a trovare una spiegazione scientifica.

I funerali della bimba, sono stati celebrati nella giornata di mercoledì 20 maggio e tutta la comunità si è stretta vicino al dolore della famiglia. La piccola ha lasciato la mamma Ada, il papà Stephen e la sorellina Chimamando Mia, gli zii e la nonna.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.