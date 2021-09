Una folla commossa ha deciso di partecipare al funerale di Serena Fasan, la giovane mamma 37enne, trovata in casa senza vita. A celebrarla è stato proprio Don Dionisio, il parroco a cui la ragazza voleva tanto bene e che gli aveva confidato di volersi sposare con il suo amato Matteo.

Tante persone hanno deciso di essere presenti sia per salutare la giovane un’ultima volta, ma anche per mostrare vicinanza ed affetto ai suoi cari, sconvolti dalla perdita.

Infatti il Duomo di Castelfranco Veneto, nel pomeriggio di venerdì 3 settembre, era pieno di persone, che erano lì per la farmacista.

Serena Fasan è stata trovata senza vita nella sua abitazione, dal suo compagno. Erano circa le 18.30 di mercoledì 25 agosto. L’uomo rientrato a casa da lavoro, l’ha trovata a terra nel corridoio. Nella camera da letto c’era anche il suo bimbo di 2 anni che stava dormendo.

CREDIT: FACEBOOK

I sanitari intervenuti, purtroppo, non sono riusciti a fare nulla per salvarla, ma ne hanno potuto constatare solamente il decesso. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine e il Pm di turno, che ha anche disposto l’autopsia sul suo corpo.

La cosa che destava maggiore sospetto per gli inquirenti, erano alcuni segni che aveva sul collo. Tuttavia, per il medico legale erano stati fatti da alcuni tentativi di una persona poco esperta, nel rianimarla. Ipotesi poi confermata dall’autopsia. Dall’esame è emerso che Serena è morta per cause naturali.

Le parole di Don Dionisio per Serena Fasan

Matteo, Serena ti amava molto. E viveva per Ettore, per farlo crescere sano e contento. Sono bastate 3 parole del magistrato, ovvero deceduta per cause naturali, per dissipare la nube cuba e oscura, che minacciava e che incombeva sulla sua famiglia e su tutta la nostra comunità cittadina. In questo momento così triste ci illuminano le parole che direbbe Ettore e quelle che ci dice Gesù. Il primo anche senza parlare, ci spiega che la mamma vuole che lui viva, non ha nessun dubbio al riguardo.