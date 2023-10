In queste ore le forze dell’ordine stanno lavorando incessantemente per capire cosa è successo al 12enne, che nella serata di martedì 10 ottobre, sembra si sia gettato dalla finestra della casa. Nell’abitazione c’erano anche i suoi genitori, che ora hanno raccontato la loro versione agli agenti.

L’intero quartiere, ma anche tutti i testimoni, che purtroppo hanno assistito alla scena straziante, sono ancora sconvolti. Hanno detto anche che i medici sono intervenuti dopo circa 30 minuti.

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di martedì 10 ottobre, intorno alle 18. Precisamente nella zona di piazza dei Mirti, che si trova a Centocelle, quartiere nella città di Roma.

Da ciò che è emerso il bambino era nella sua abitazione, che si trova al quinto piano di una palazzina. Con lui c’erano anche i suoi genitori, che sembrerebbe non si sarebbero accorti di nulla in quei secondi.

Quando all’improvviso, i passanti hanno visto il piccolo precipitare dalla finestra. Altri invece, se ne sono resi conto dopo aver sentito il tonfo sull’asfalto ed aver visto tutta la gente accorrere.

Alcune persone hanno detto che in quei secondi hanno subito cercato di allertare i sanitari. Tuttavia, dopo la chiamata al numero unico delle emergenze hanno dovuto attendere 10 minuti prima della risposta dell’operatore, poi altri 30 minuti per l’arrivo dell’ambulanza.

Il decesso del 12enne e le indagini sull’accaduto

I medici intervenuti, lo hanno trasportato d’urgenza al Policlinico Casilino. Però circa 2 ore dopo, a causa dei traumi riportati nella caduta, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Gli inquirenti sono presto intervenuti. Oltre ad aver ascoltato i presenti, hanno anche sentito la versione dei suoi genitori, che in quei minuti erano in casa con lui. Per il momento si esclude l’ipotesi della sfida social, cosa che invece è molto frequente negli ultimi tempi.

Le forze dell’ordine hanno anche escluso la possibilità che possa avere dei problemi a scuola. Per questo gli agenti stanno facendo tutte le indagini del caso, nel cercare di capire il motivo di questo gesto estremo.