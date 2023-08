Paola Picozza non ce l’ha fatta, si è spenta per sempre a soli 49 anni, dopo uno spiacevole incidente mentre cercava di riattivare un interruttore elettrico. La donna è stata portata al Gemelli di Roma, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

Durante un temporale, l’interruttore elettrico è saltato. Così, Paola Picozza ha cercato di riattivarlo. Si è sporta per raggiungerlo dietro un muretto, ma ha perso l’equilibrio ed è caduta da un’altezza di quattro metri. In quel momento, la 49enne si trovava in compagnia di un’amica nella sua abitazione in via della Torretta Rocchigiana a Priverno, in provincia di Latina (Lazio).

Subito è stato lanciato l’allarme e i soccorritori del 118 hanno raggiunto la casa della donna. Paola è stata trasportata, con l’elisoccorso, al Policlinico Gemelli di Roma. Purtroppo, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita, si è spenta poco dopo aver raggiunto la struttura sanitaria.

La comunità è sconvolta per quanto accaduto, la donna era molto conosciuta e stimata. Lascia nel dolore il marito e una figlia di soli 12 anni, che non potrà più stringere la sua mamma tra le braccia, per colpa di un destino crudele.

Sulla vicenda sono intervenuti anche gli agenti dei Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita della 49enne. L’interruttore era posto al di là della balaustra, dietro un muretto. Quando è andata via la corrente, Paola ha subito cercato di riattivarla. Purtroppo, ha perso l’equilibrio ed è caduta da un’altezza di 4 metri. Una caduta che è stata fatale e che non le ha lasciato scampo.

Il ricordo di Paola Picozza

Sono numerosi i messaggi pubblicati sul web per dirle addio, l’intera comunità si è stretta al dolore della sua famiglia. Anche la Sindaca ha scelto di salutarla con commoventi parole: