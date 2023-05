Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Massimiliano Vlacci, l’uomo scomparso da Trieste nella notte tra domenica e lunedì. Il 49enne è stato trovato senza vita.

Massimiliano Vlacci era uscito senza avvisare la sua famiglia, lasciando le chiavi di casa e della macchina. I familiari e gli amici hanno provato a cercarlo e contattarlo, ma non riuscendo nell’intento, hanno poi allarmato le autorità.

Sul web sono stati pubblicati numerosi appelli, accompagnati dalle foto di Massimiliano Vlacci.

Hanno sperato e pregato che tornasse presto a casa, il suo comportamento aveva suscitato una grande preoccupazione tra tutti coloro che lo conoscevano.

Il 49enne era un ex cestista, molto conosciuto a Trieste. La forze dell’ordine si sono subito mobilitate per attivare le ricerche. Mercoledì, intorno alle 19:00, è avvenuto il tragico ritrovamento. Gli inquirenti stanno cercando di far luce sulla vicenda e di ricostruire la dinamica dell’allontanamento e del decesso dell’uomo.

Sarà fondamentale l‘autopsia. I risultati dell’esame stabiliranno l’esatta causa del decesso e aiuteranno gli agenti e i familiari a capire cosa possa essere accaduto davvero a Massimiliano Vlacci.

Nelle ultime ore sono numerosi i messaggi di addio e di cordoglio apparsi sui social. In tanti hanno voluto salutarlo per l’ultima volta e stringersi al dolore della sua famiglia.

Un abbraccio alla famiglia Vlacci per la perdita di Massimiliano. Mio marito lo conosceva da tempo e io l’avevo conosciuto recentemente. Non aggiungo altro, perché ancora non ci possiamo credere.

Anche la squadra Azzurra Rdr Volley di Trieste ha reso omaggio al 49enne con un post su Facebook: