A Parma un passante si è accorto della presenza in strada di un minore senza nessuno che lo accompagnasse. La bambina lasciata sola al freddo in strada stava cercando disperatamente la sua mamma. Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute e un uomo è stato denunciato. Ecco cosa era successo.

Fonte Pixabay

Siamo nel quartiere San Leonardo di Parma. Un passante si accorge che in strada c’è una bambina d i soli 3 anni da sola. Non riesce a capire da dove arrivi, non c’è nessuno intorno a lei, nessuno che la cerchi.

Il passante decide di prendere la bambina e di portarla a casa propria al caldo. E così mentre la piccola gioca con sua figlia, l’uomo contatta il 113, che immediatamente interviene per capire come una bambina da sola potesse essere in strada.

Fonte Pixabay

Emerge che quel mattino la madre da Fidenza l’aveva portata a Parma. La donna di nazionalità nigeriana doveva assistere a una funzione religiosa. E così aveva affidato sua figlia al compagno.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, l’uomo l’avrebbe lasciata a casa per andare a fare la spesa. E la piccola sarebbe riuscita a uscire, mettendosi in strada per cercare la sua mamma.

Fonte Pixabay

Bambina lasciata sola al freddo a Parma: una storia a lieto fine

Per fortuna quel passante l’ha vista e l’ha portata al sicuro in attesa dell’intervento degli agenti.

Insieme a loro ha cercato i genitori della piccola, trovando il compagno della madre poco distante dal luogo dove la bambina era stata trovata da sola.

Fonte YouTube Mi-ka-El CHI E’ COME DIO

La bambina stava bene ed è presto tornata tra le braccia della mamma, che ha dovuto pagare una multa per essere uscita dal suo comune.

Per il compagno è scattata, invece, una denuncia per abbandono di minore. Non si lasciano i bambini a casa da soli. Nemmeno per un minuto.