Ospite a Verissimo insieme ad Alfonso Signorini, la giornalista Cesara Buonamici ha avuto modo di presentare la nuova edizione del Grande Fratello Vip in cui, come si è saputo recentemente, lei vestirà i panni di unica opinionista. Nell’arco dell’intervista, tuttavia, c’è stato spazio anche per parlare di un discorso per lei molto delicato.

Sono moltissime le novità che hanno in parte cambiato i palinsesti e i programmi di Mediaset. Molti personaggi sono stati esclusi dai rispettivi progetti, altri nuovi sono entrati a farne parte. Altri ancora hanno cambiato qualcosa indossando vesti completamente nuove.

Come Cesara Buonamici appunto, che da giornalista e conduttrice del TG5, nel prossimo autunno si ritroverà ad essere anche la nuova e unica opinionista in studio della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

A fine luglio era arrivato l’annuncio e lei, molto soddisfatta, aveva detto:

Mi fa molto piacere, l’aspirazione di tutti i giornalisti è poter fare qualcosa di nuovo e vale lo stesso per me. Mi piace l’idea di mettermi alla prova e sono davvero felice che l’azienda abbia mostrato questa considerazione verso di me offrendomi questa opportunità. Come puoi dire di no dopo questo attestato di stima? Semplicemente non avrei potuto farlo, sono felice.

Cesara Buonamici e il tumore

Questo week end Cesara Buonamici e Alfonso Signorini sono stati ospiti a Verissimo, appunto per presentare la nuova stagione del GF.

Durante la trasmissione Silvia Toffanin ha mandato in onda un video messaggio che le colleghe del TG5 hanno registrato per Cesara, per augurarla buona fortuna.

Alle parole di Paola Rivetta, che ha detto di essere stata vicina a Cesara in un momento delicato, la stessa neo opinionista del GF si è commossa, per poi aprirsi con la Toffanin.

La Buonamici si è aperta e per la prima volta ha raccontato di aver avuto un tumore al seno, di essersi sottoposta ad un’operazione e a un percorso di cure che l’hanno toccata molto.