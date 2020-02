Cesena, ragazzina vittima dei bulli si getta dal terrazzo "Sei troppo grassa", ragazzina di 13 anni vuole mettere fine alla sua vita per ciò che è costretta a subire ogni giorno. Ecco cosa e dove è accaduto..

Un nuovo caso di bullismo è stato registrato nei giorni scorsi a Cesena. La vittima questa volta è una ragazzina di soli tredici anni, che a causa di tutto ciò che ha subito, voleva mettere fine alla sua vita. Ora è ricoverata e sta bene, è sotto cura con degli specialisti e dei psicologi.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto tutta la popolazione, ma soprattutto i familiari della giovane vittima che non avrebbero mai immaginato una cosa del genere. Sembrava ben inserita nella classe.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, la ragazzina voleva mettere fine alla sua vita, a causa delle frasi che era costretta a sentire ogni giorno.

Per esempio: “Sei troppo grassa!” Frequenta la seconda media e non aveva mai raccontato a nessuno ciò che accadeva ogni giorno nella sua classe. Infatti tutti ne erano all’oscuro.

Alla fine, stufa di dover sempre subire, ha deciso di mettere fine alla sua vita e si è gettata dal terrazzo della sua abitazione. Sul posto è stato chiesto subito l’intervento dei soccorritori.

I medici del centodiciotto sono arrivati subito in quella casa ed hanno trasportato d’urgenza la ragazzina in ospedale. E’ stato proprio in quel momento, che la piccola ha raccontato il motivo dietro il suo disperato gesto.

Ora è ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. La Procura, però, ha deciso di aprire un’inchiesta e si ipotizza, istigazione al suicidio. Tutti sono rimasti sconvolti dall’accaduto.

La famiglia della tredicenne non avrebbe mai immaginato che la figlia fosse vittima dei bulli, poiché sembrava ben inserita in classe e soprattutto perché non aveva mai detto nulla di ciò che era costretta a subire ogni giorno.

Un evento terribile, che non dovrebbe accadere mai. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

