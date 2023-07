Quella che Charlotte Lazzari e Kledi Kadiu stanno vivendo da circa due anni è una lotta alla quale non immaginavano nemmeno di dover partecipare. Il piccolo Gabriel, loro secondo genito, sta infatti ancora lottando contro una malattia che gli è stata diagnosticata a pochi giorni di vita. La mamma del bimbo gli ha oggi dedicato una toccante lettera.

Credit: charlotte.lazzari – Instagram

Il 30 agosto del 2021, Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte Lazzari diventavano genitori del piccolo Gabriel. Il piccolo è nato a 6 anni di distanza dalla prima figlia della coppia e sua sorellina.

Quello che doveva essere l’inizio di un nuovo sogno ha purtroppo subito incontrato un ostacolo enorme.

A pochi giorni di vita, infatti, il bimbo ha iniziato ad accusare delle forti convulsioni e ad avere febbre alta.

A seguito di controlli, è emersa una triste diagnosi, una meningo encefalite. Praticamente una grave infezione al sistema nervoso, che ha costretto il piccolo ad un ricovero in terapia intensiva e ad iniziare una lunga e dolorosa cura riabilitativa, che ancora oggi va avanti.

Charlotte tempo fa aveva scritto una lettera a se stessa, come per darsi una pacca sulla spalla per la forza avuta in questo periodo. Per ricordare tutte le difficoltà vissute, ma anche la gioia di aver avuto un regalo così grande come lo è Gabriel.

La lettera di Charlotte Lazzari per il suo Gabriel

Credit: charlotte.lazzari – Instagram

Oggi, a poche settimane dal secondo compleanno di Gabriel, sua mamma ha deciso di scriverla a lui una lettera.

Credit: charlotte.lazzari – Instagram

Su Instagram ha pubblicato una foto che ritrae la sua mano mentre accarezza quella del suo bambino, per poi corredarla nella didascalia con queste parole: