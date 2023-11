Un sentito ringraziamento da parte di Charlotte Lazzari, moglie di Kledi, va a tutti coloro che ogni giorno si prendono cura di Gabriel, il figlio della coppia a cui i medici hanno diagnosticato la meningoencefalite. Il secondogenito ha solo 2 anni, ma dalla nascita deve affrontare un percorso di cure davvero pesante per tutta la famiglia. La mamma è grata a chi aiuta la famiglia con i trattamenti di Gabriel.

Affrontare una patologia così pesante che ha colpito tuo figlio non è assolutamente facile. Per ogni genitore è una sfida complicata. Dopo la diagnosi, però, si va avanti, grazie alla collaborazione con tante persone che non lasciano da sole le famiglie che devono affrontare percorsi di cure, sintomi, conseguenze della malattia.

Non solo il personale medico, ma anche i volontari sono al fianco delle famiglie che si trovano in questa situazione di difficoltà, come ha raccontato Charlotte Lazzari. La moglie di Kledi Kadiu non smetterà mai di ringraziare chi si occupa di Gabriel, il secondogenito della coppia.

Oggi è la giornata mondiale della gentilezza e io scelgo di cerebrarla ringraziando chi, con tanta pazienza, entusiasmo, cuoriosità e passione svolge ogni giorno un lavoro bellissimo insieme.

Questo quello che la donna ha scritto in un post su Instagram, condividendo delle foto del bambino che fa riabilitazione.

La gentilezza è il gesto più rivoluzionario che esista; torniamo ad ascoltare senza ego e giudizio chi ci parla con il cuore, perdoniamo, condividiamo, facciamoci forza l’uno con l’altro. Congratuliamoci con chi se lo merita, celebriamo i successi altrui e soprattutto i nostri e cambieremo la vibrazione della nostra vita. Promettiamoci che ovunque andremo lasceremo il meglio di noi. Potremmo portare il sole nella pioggia di qualcuno senza nemmeno saperlo. Cosa c’è di più bello?

Charlotte Lazzari, moglie di Kledi e le parole di ringraziamento a chi si prende cura di Gabriel, in occasione della Giornata della Gentilezza

Il post su Instagram ha commosso tante persone. Molti follower e personaggi famosi hanno deciso di appoggiare la famiglia che deve affrontare tutto questo.

Per fortuna le famiglie non sono sole!